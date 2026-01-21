Гренландия и Дания готовятся к войне с США: как развиваются попытки Трампа забрать себе остров

Пока США ограничены в своих возможностях на территории острова Источник: Sean Gallup / Getty Images

Жителям Гренландии рекомендовали создать пятидневный запас еды и воды на случай возможного военного вторжения США. Эта беспрецедентная мера, объявленная местными властями, стала прямым ответом на угрозы президента США Дональда Трампа и знаменует новый уровень эскалации вокруг самого большого острова в мире.

Гренландия готовится к худшему

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Кроме того, планируется создание рабочей группы из представителей местной власти, чтобы помочь населению подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни, пишет Bloomberg. По его словам, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать».

Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, то «это будет война, и мы будем воевать друг против друга».

«Мы знаем, что американцы сильнее нас, но наш долг — защищать нашу землю и наш народ», — сказал Ярлов телеканалу CNN.

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен во время выступления нецензурными словами «послал» президента США Дональда Трампа из-за его слов о намерении взять под контроль Гренландию.

Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединенных Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004 году в рамках пересмотра оборонных договоренностей с Данией. Единственный оборонный объект США — это авиабаза Туле.

По его словам, любые действия США за пределами действующих объектов требуют согласия Копенгагена и Нуука.

«Если они хотят даже посадить вертолеты или самолеты за пределами нынешних аэропортов, им нужно одобрение Дании и Гренландии. Если они хотят что-то сделать, улучшить базу Туле, им нужно одобрение Дании и Гренландии», — отметил Фенкер в беседе с РИА Новости.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.

Планы США

Поводом для тревоги стали заявления президента США Дональда Трампа, который в начале года возобновил тему «приобретения» Гренландии. Он назвал остров, являющийся автономной территорией Дании, «абсолютно необходимым» для национальной безопасности США. На прямой вопрос журналистов о том, как далеко он готов зайти, Трамп ответил уклончиво, но угрожающе: «Вы узнаете».

Встретив единодушный отпор, администрация Трампа перешла к экономическому давлению. Было объявлено о введении с 1 февраля 2026 года пошлин в размере 10% на все товары из восьми европейских стран, включая Данию, Германию, Францию и Великобританию. Угроза заключалась в том, что в случае продолжения сопротивления ставка может быть повышена до 25% с 1 июня.

Европа тоже рассматривает введение ответных пошлин на товары из США на сумму больше 100 млрд долларов, написала газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, европейские официальные лица надеются, что угрозы ответных пошлин могут заставить Трампа отказаться от идеи введения мер.

Позже выяснилось, что Соединенным Штатам, вероятно, придется вернуть полученные от пошлин доходы, если Верховный суд страны признает незаконными действия властей в торговой политике.

Ответные меры

Европейский союз выразил полную солидарность с Данией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала суверенитет Дании и Гренландии «неподлежащим обсуждению».

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в ситуации вокруг Гренландии ЕС оказался в кризисе, «с которым никогда ранее не сталкивался».

«Мы не заинтересованы затевать драку, но мы будем стоять на своем. У Европы есть целый ряд инструментов для защиты своих интересов», — заявила она.

В качестве одного из первых ответных шагов, по данным Agence France-Presse, Европарламент приостановил ратификацию крупной торговой сделки с США, лишив американские товары перспектив беспошлинного доступа на европейский рынок.

Для поиска дипломатического выхода из кризиса некоторые европейские лидеры предлагали нестандартные подходы. В попытке снизить накал страстей президент Финляндии Александр Стубб предложил использовать «сауна-дипломатию» для обсуждения гренландского вопроса с Дональдом Трампом.

«Иногда лучше притормозить. Знаете, сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение. <…> От дипломатии гольфа к дипломатии сауны. <…> Почему бы и нет?» — сказал Стубб.

Это предложение отсылает к традиционной финской практике ведения важных переговоров в неформальной и расслабляющей обстановке сауны.

Ситуация вышла далеко за рамки двустороннего спора, вызвав волну возмущения. В Великобритании и Германии политики открыто призвали свои футбольные сборные бойкотировать чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, в знак протеста против действий Трампа. Президент немецкого клуба «Санкт-Паули» Оке Гёттлих задался вопросом, уместно ли европейцам участвовать в соревнованиях в стране, «которая косвенно, а возможно, вскоре и напрямую, атакует Европу».

Как всё может закончиться

Пока конфликт продолжает развиваться. Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя ситуацию, назвал три возможных сценария развития дальнейших событий: хороший, плохой и ужасный.

«Хороший сценарий заключается в том, что мы сможем деэскалировать ситуацию, найти выход и затем усилить безопасность в Арктике в рамках НАТО. Плохой сценарий — это то, что повлечет за собой разрыв между Гренландией и Данией, который будет вынужденным тем или иным образом, а результат которого мы не знаем», — заявил Стубб.