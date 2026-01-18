«Цена Гренландии»: Трамп обложил Европу пошлинами. Взамен с него потребовали вывести войска с их территории

Решение президента США стало сюрпризом Источник: Alex Brandon / AP Photo

Президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины на товары из восьми европейских стран. Это решение он связал с отказом их правительств поддержать американские претензии на Гренландию, что вызвало резкую критику и угрозы ответных мер по обе стороны Атлантики.

Что известно

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что 1 февраля 2026 года все эти страны — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Он уточнил, что с 1 июня ставка вырастет до 25%. Эти меры, по словам президента США, будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии».

Почему принялись такие решение

Ситуация вокруг Гренландии, автономной территории в составе Датского королевства, резко обострилась после того, как Трамп в своём втором президентском сроке вновь заявил о намерении присоединить остров к США. Он обосновывает это интересами национальной безопасности, утверждая, что в регионе активно действуют российские и китайские подводные лодки, а местная оборона ничтожна.

В ответ европейские страны, включая Францию и Германию, начали перебрасывать в Гренландию ограниченный воинский контингент для участия в учениях, что было расценено Белым домом как «опасная игра». Недавние переговоры между датскими и американскими дипломатами не принесли прогресса.

Реакция в Европе и мире

Решение Трампа о пошлинах вызвало немедленную и резкую реакцию в европейских столицах:

Франция. Президент Эмманюэль Макрон назвал угрозы пошлин «недопустимыми» и «неприемлемыми». «Если эти угрозы осуществятся, Европа даст на них единый и согласованный ответ. Мы проследим за тем, чтобы европейский суверенитет был соблюден», — заявил он, подчеркнув, что ни запугивания, ни угрозы на европейцев не подействуют.

Великобритания. Премьер-министр Кир Стармер назвал шаг Трампа «совершенно неправильным». «Обложение пошлинами союзников в целях обеспечения коллективной безопасности союзников по НАТО совершенно неправильно. Мы, конечно же, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — заявил Стармер.

Швеция. Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил: «Мы не дадим себя запугать». Он также отметил, что Швеция ведет интенсивные консультации с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией для выработки совместного ответа.

Дания. Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что заявление Трампа стало для властей страны «неожиданностью» и «сюрпризом». Дания находится в тесном контакте с Еврокомиссией и партнерами для координации дальнейших шагов.

Евросоюз. Председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил о координации совместного ответа ЕС. «Нам необходимо создавать зоны экономической интеграции, а не повышать тарифы. Европейский союз всегда будет твердо отстаивать международное право», — заявил Кошта. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что пошлины «могут подорвать трансатлантические отношения и создать риск опасной эскалации».

Германия. Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что власти страны «приняли к сведению» анонс пошлин и обсуждают совместные ответные меры с другими европейскими партнерами.

Нидерланды. И.о. министра иностранных дел Давид ван Вил сообщил, что Нидерланды будут согласовывать свои ответные меры в тесном сотрудничестве с Еврокомиссией и другими партнерами.

Хорватия. Президент страны Зоран Миланович заявил, что предложил администрации Трампа рассмотреть возможность претендовать на Шпицберген, принадлежащий Норвегии. «Я не знаю, видела ли американская администрация его на карте, но Шпицберген существует. Он расположен немного восточнее Гренландии. Я дал им пищу для размышлений», — отметил он.

Ухудшение отношений

Ситуацию прокомментировала и Россия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел её «экстраординарной с точки зрения международного права».

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал коллапсом трансатлантического союза угрозу президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении европейских государств из-за учений, проводимых ими в Гренландии.

Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен потребовала в ответ на пошлины вывести американских военных и ядерное оружие из ФРГ.

«Американские солдаты должны быть наконец выведены из Германии. Заодно и американские атомные бомбы из Бюхеля. И уж тем более должно быть остановлено запланированное размещение американских ракет средней дальности, которое еще больше превращает Германию в мишень», — заявила она.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил в эфире VRT, что не верит, что США нападут на Гренландию, однако на этот случай есть план Б. Он также подчеркнул, что военные действия Соединенных Штатов на территории острова означали бы конец НАТО.

Накануне замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил в эфире Fox News, что Дания слишком мала и слаба для защиты Гренландии. Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен в интервью агентству Reuters заявил, что считает Россию большей угрозой для Гренландии, чем США.

«Я сосредоточен не на США, вовсе нет. Я сосредоточен на России», — отметил он.