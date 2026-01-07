НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Военные США захватили еще один танкер в море. Россия прокомментировала ситуацию

Военные США захватили еще один танкер в море. Россия прокомментировала ситуацию

Напряжение в международных делах продолжает нарастать

156
Появились кадры высадки десанта на танкер | Источник: Hakon Rimmereid / ReutersПоявились кадры высадки десанта на танкер | Источник: Hakon Rimmereid / Reuters

Появились кадры высадки десанта на танкер

Источник:

Hakon Rimmereid / Reuters

Минтранс России и МИД высказались о захвате танкера «Маринер» силами США. Тем временем американский флот захватил еще один корабль.

В Минтрансе рассказали, что «Маринер» получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ 24 декабря 2025 года. Его выдали на основании российского законодательства и норм международного права.

«Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна», — добавили в Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, которые зарегистрированы в юрисдикции иных государств.

В МИД России заявили, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению на Родину россиян с судна «Маринер».

«МИД России внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на шедшее под российским флагом судно „Маринера“ в Северной Атлантике.

С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину», — цитирует ТАСС заявление МИД.

Южное командование США объявило, что после задержания «Маринера» американские военные захватили танкер «София» в Карибском море. Из сообщения американцев следует, что сейчас танкер в сопровождении катера береговой охраны направляется в США.

Ранее командование американских ВС сообщило, что задержало нефтяной танкер «Маринер» в Северной Атлантике за нарушение санкционного режима США. «Фонтанка» подробно рассказала о судьбе танкера.

Гость
4 минуты
В знак глубочайшего уважения к англосаксам названия улиц в древнем русском городе Ярославле продублированы на английском языке. Пишу об этом уж лет двадцать.
Гость
1 минута
Кстати. США, Трамп уже забыли про наркотики из Венесуэлы. Сейчас у них все разговоры о полном контроле над добычей и продажей венесуэльской нефти. А танкер с нефтью это вообще приз для Трампа с большой дороги.
