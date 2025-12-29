«В буквальном смысле возмущен». Трамп осудил атаку дронов на резиденцию Путина: что обсудили президенты

Трамп отметил, что подходы штатов к урегулированию конфликта изменятся Источник: Justin Sullivan / Getty Images

В понедельник, 29 декабря, лидер США Дональд Трамп вновь созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об итогах их разговора рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам дипломата, американский лидер и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским. По мнению России, некоторые достигнутые результаты дают Украине поле для уклонения от своих обязательств.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на комплексные договоренности, которые вели бы к реальному завершению конфликта», — сказал Ушаков.

Также Путин во время созвона подчеркнул, что РФ намерена плотно работать с США для поиска путей разрешения конфликта.

Полный комментарий Юрия Ушакова Источник: Кремль. Новости / Telegram

Кроме того, президенты обсудили атаку дронов ВСУ на госрезиденицю Путина в Новгородской области. По словам Ушакова, это произошло «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. Такие действия шокировали американского лидера.

«В буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, и как сказал, что это несомненно повлияет на американские подходы», — отметил Ушаков.

Во время разговора Путин предупредил Трампа, что атака на госрезиденцию не останется без ответа, и добавил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию.

