Политика «В буквальном смысле возмущен». Трамп осудил атаку дронов на резиденцию Путина: что обсудили президенты

«В буквальном смысле возмущен». Трамп осудил атаку дронов на резиденцию Путина: что обсудили президенты

Лидеры РФ и США вновь провели телефонный разговор

108
Трамп отметил, что подходы штатов к урегулированию конфликта изменятся | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТрамп отметил, что подходы штатов к урегулированию конфликта изменятся | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп отметил, что подходы штатов к урегулированию конфликта изменятся

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

В понедельник, 29 декабря, лидер США Дональд Трамп вновь созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об итогах их разговора рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам дипломата, американский лидер и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским. По мнению России, некоторые достигнутые результаты дают Украине поле для уклонения от своих обязательств.

«Зеленскому было рекомендовано даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на комплексные договоренности, которые вели бы к реальному завершению конфликта», — сказал Ушаков.

Также Путин во время созвона подчеркнул, что РФ намерена плотно работать с США для поиска путей разрешения конфликта.

Полный комментарий Юрия Ушакова

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Кроме того, президенты обсудили атаку дронов ВСУ на госрезиденицю Путина в Новгородской области. По словам Ушакова, это произошло «фактически сразу после» переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. Такие действия шокировали американского лидера.

«В буквальном смысле возмущен. Сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, и как сказал, что это несомненно повлияет на американские подходы», — отметил Ушаков.

Во время разговора Путин предупредил Трампа, что атака на госрезиденцию не останется без ответа, и добавил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию.

Напомним, 28 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор перед встречей США и Украины. Подробнее о том, что они обсуждали, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, о чем удалось договориться Трампу и Зеленскому на встрече во Флориде.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
