Трамп провел переговоры с Зеленским — и сказал ему прекращать украинский конфликт. Главное

Трамп и Зеленский у Белого дома | Источник: Alex Brandon / AP PhotoТрамп и Зеленский у Белого дома | Источник: Alex Brandon / AP Photo

Трамп и Зеленский у Белого дома

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

17 октября в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она была непубличной — однако некоторым журналистам всё же удалось задать вопросы. Подробности о встрече рассказал и сам Трамп. Собрали главное из сказанного.

Встреча

Трамп сказал Зеленскому, что тому пора пойти на сделку и завершить конфликт. А также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя победителями — «и пусть история рассудит».

«Я сказал ему [Зеленскому] так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» — цитирует Трампа РИА Новости.

Саму встречу Трамп охарактеризовал как «очень интересную и сердечную».

Приветственное рукопожатие | Источник: Alex Brandon / AP PhotoПриветственное рукопожатие | Источник: Alex Brandon / AP Photo

Приветственное рукопожатие

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

Владимир Зеленский после встречи провел конференц-звонок с рядом европейских лидеров. Он делился с ними новой информацией. Об этом сообщил портал Axios.

Не обошлось без курьезов. Так, СМИ обратили внимание на одежду Пита Хегсета, главы Пентагона. Он пришел на встречу Трампа и Зеленского в галстуке, который выглядел как флаг России.

Хегсет в бело-сине-красном галстуке | Источник: Jonathan Ernst / REUTERSХегсет в бело-сине-красном галстуке | Источник: Jonathan Ernst / REUTERS

Хегсет в бело-сине-красном галстуке

Источник:

Jonathan Ernst / REUTERS

Стоит отметить, что белый, синий и красный цвета — это также национальные цвета американцев. Они есть на флаге США. Однако на галстуке Хегсета они стояли именно в том порядке, в котором они расположены на флаге России — что и стало поводом для шуток.

Ответы журналистам

Журналист спросил Трампа, верит ли тот по-прежнему в способность Украины выйти на прежние границы. Тот не дал прямого ответа на этот вопрос.

«Никогда не знаешь», — загадочно сказал Трамп.

Зеленского он призвал остановить войска на тех позициях, которые они сейчас занимают. Зеленский согласился с этим призывом.

«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом. Его слова передает ТАСС.

Зеленский и Трамп во время ланча с журналистами | Источник: Alex Brandon / AP PhotoЗеленский и Трамп во время ланча с журналистами | Источник: Alex Brandon / AP Photo

Зеленский и Трамп во время ланча с журналистами

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

Также Трампа спросили о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk. Трамп в ответ начал говорить, что США тоже нужны запасы оружия — и у его есть «обязательство поддерживать» эти запасы на американских складах.

«Мы будем говорить о Tomahawk, и мы предпочли бы, чтобы они им [Украине] не понадобились. Мы, откровенно говоря, предпочли бы, чтобы этот конфликт завершился, потому что мы вовлечены в это, чтобы завершить конфликт», — заявил Трамп.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
