Трамп провел переговоры с Зеленским — и сказал ему прекращать украинский конфликт. Главное

17 октября в США прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она была непубличной — однако некоторым журналистам всё же удалось задать вопросы. Подробности о встрече рассказал и сам Трамп. Собрали главное из сказанного.
Встреча
Трамп сказал Зеленскому, что тому пора пойти на сделку и завершить конфликт. А также предложил, чтобы и Россия, и Украина объявили себя победителями — «и пусть история рассудит».
«Я сказал ему [Зеленскому] так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!» — цитирует Трампа РИА Новости.
Саму встречу Трамп охарактеризовал как «очень интересную и сердечную».
Владимир Зеленский после встречи провел конференц-звонок с рядом европейских лидеров. Он делился с ними новой информацией. Об этом сообщил портал Axios.
Не обошлось без курьезов. Так, СМИ обратили внимание на одежду Пита Хегсета, главы Пентагона. Он пришел на встречу Трампа и Зеленского в галстуке, который выглядел как флаг России.
Стоит отметить, что белый, синий и красный цвета — это также национальные цвета американцев. Они есть на флаге США. Однако на галстуке Хегсета они стояли именно в том порядке, в котором они расположены на флаге России — что и стало поводом для шуток.
Ответы журналистам
Журналист спросил Трампа, верит ли тот по-прежнему в способность Украины выйти на прежние границы. Тот не дал прямого ответа на этот вопрос.
«Никогда не знаешь», — загадочно сказал Трамп.
Зеленского он призвал остановить войска на тех позициях, которые они сейчас занимают. Зеленский согласился с этим призывом.
«Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры», — сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом. Его слова передает ТАСС.
Также Трампа спросили о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk. Трамп в ответ начал говорить, что США тоже нужны запасы оружия — и у его есть «обязательство поддерживать» эти запасы на американских складах.
«Мы будем говорить о Tomahawk, и мы предпочли бы, чтобы они им [Украине] не понадобились. Мы, откровенно говоря, предпочли бы, чтобы этот конфликт завершился, потому что мы вовлечены в это, чтобы завершить конфликт», — заявил Трамп.