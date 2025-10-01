«Не думал, что доживу до 30»: Рамзан Кадыров рассказал, что думает о возрасте перед своим днем рождения

Кадыров однажды продал все, что ему подарили Источник: Kadyrov_95 / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что не думал, что когда-то проживет дольше 30 лет и с годами разлюбил отмечать дни рождения. Об этом он рассказал во время открытия улицы в Грозном.

«Когда ты стареешь, вообще не хочется отмечать и говорить. Я не думал, что столько времени проживу, и всегда думал, что не дотяну до 30 лет, а сейчас 49. Это очень много», — заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года. По его словам, он будет отмечать праздник в кругу семьи. Для него в такие моменты важнее слова, а не подарки. Ведь у него и так все есть. По его словам, однажды он продал все подарки и раздал эти деньги малоимущим.

«Мне больше нравится, когда семья поздравляет, мама приезжает, сестры и племянники собираются. Это и есть счастье для меня», — приводят слова главы Чечни РИА Новости.