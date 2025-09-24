Удар по бизнесу и откат в прошлое. Зачем депутаты Госдумы предлагают отключать нам интернет на выходные

Депутаты решили спасать нас от компьютерной зависимости — как всегда — намерения благие Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Из стен Госдумы на днях прозвучала очередная инициатива, которая вызвала бурные обсуждения и споры в обществе. Депутат Николай Арефьев предложил отключать интернет россиянам на выходные или даже на целую неделю. По мнению депутата, такие меры помогут сохранить зрение, нервы и деньги граждан, а также сократить число игроманов.

— На 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы, — заявил депутат. А «цифровые выходные» якобы дадут возможность людям восстановиться.

Однако, как это часто бывает с громкими инициативами, у этой идеи есть и обратная сторона. Бизнес-сообщество и эксперты выражают серьезные опасения, считая, что такие «выключения» могут нанести серьезный удар по экономике и нарушить привычный ритм жизни многих людей. Подробности — в материале MSK1.RU.

Арефьев утверждает, что руководствуется благими намерениями — заботой о здоровье граждан. Он приводит данные о негативном влиянии чрезмерного использования интернета на психическое и физическое здоровье, а также о росте числа интернет-зависимых людей.

Действительно, проблема интернет-зависимости существует. Причем это признают сами россияне: в 2023 году в опросе Superjob 45% респондентов называли себя зависимыми от интернета, а вот в прошлогоднем опросе «Работы.ru» интернет-зависимыми назвали себя уже 53% респондентов. Такая зависимость может проявляться в чрезмерном увлечении социальными сетями, онлайн-играми, просмотром видео или другими онлайн-активностями.

Однако у экспертов вызывает сомнение, что тотальное отключение интернета — это эффективный способ борьбы с зависимостью. Скорее, это может привести к негативным последствиям. И в первую очередь, конечно, ударит по бизнесу. Так что самую большую тревогу инициатива депутата Арефьева вызвала у представителей бизнес-сообщества.

PR-стратег агентства PRoud.365 Евгения Истомина отмечает, что российская Сеть и так уже регламентируется и ограничивается законодательными механизмами, а дополнительные «выключатели» усложнят и без того нестабильную работу сервисов и ухудшат деловой климат.

«Для малого бизнеса и ИП запреты это реальная угроза. Речь о ресторанах и доставках, онлайн-магазинах, службах курьерской логистики, маркетплейсах, фрилансерах, онлайн-образовании, многие из этих бизнесов зависят от бесперебойного интернета для приема заказов, оплаты и связи с клиентом. Массовое отключение повлечет срывы поставок, потерю выручки и, в ряде случаев, банкротства», — уверена Истомина.

Действительно, многие современные бизнесы полностью зависят от интернета. Например, онлайн-магазины не смогут принимать заказы, службы доставки не смогут координировать работу курьеров, а онлайн-школы не смогут проводить занятия.

В случае дополнительных запретов (да еще и на целые дни и тем более недели, как предлагает Арефьев) особенно сильно пострадают малые и средние предприятия, которые не имеют возможности быстро адаптироваться к таким изменениям. Многие из них просто не смогут пережить «цифровые выходные» и будут вынуждены закрыться.

А вот что делать бизнесу, если «цифровые выходные» всё же станут реальностью (в российских реалиях ничего исключать нельзя)? Руководитель IT-направления агентства PRIX Club Владимир Красников отмечает, что законодательство уже дает возможность онлайн-кассам копить чеки до 30 дней и отправлять их в систему позже, банки предлагают офлайн-режим для карт, а прием наличных остается надежным резервным каналом.

— Подобные запреты скорее создадут препятствия для работы бизнеса, доступа к госуслугам и повседневным коммуникациям, чем принесут пользу. Но предпринимателям и ИП важно уметь работать в условиях перебоев, — говорит Красников. Ключевая задача бизнеса — выстроить собственный план непрерывности: иметь локальные копии баз и документов, выгружать данные CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами. — Прим. ред.) накануне, предусмотреть офлайн-сценарии для сотрудников и альтернативные каналы связи с клиентами. Такой подход превращает «цифровые выходные» в управляемый риск: бизнес продолжает работать, сохраняет клиентов и минимизирует потери, даже если интернет вдруг «ушел в отпуск».

— Адаптироваться к такому решению в полном смысле невозможно, — не согласна с коллегой Евгения Истомина. — Бизнес будет вынужден откатываться в прошлое, переходить на входящие и исходящие звонки, фиксировать заказы вручную, дублировать услуги офлайн. Это некомфортно и клиентам, и предпринимателям, а многим просто непосильно!