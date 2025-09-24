НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

зап.

 751мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Что будет с ценами на бензин
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Ярославский бренд покорил Россию
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Почему дежурят патрули ДПС
Смертельное ДТП на М-8
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
Политика Генпрокурор Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

Генпрокурор Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

До него главой ВС РФ была Ирина Подносова

В должности Генпрокурора Краснов проработал 5 лет | Источник: kremlin.ruВ должности Генпрокурора Краснов проработал 5 лет | Источник: kremlin.ru

В должности Генпрокурора Краснов проработал 5 лет

Источник:

kremlin.ru

Председателем Верховного суда стал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом стало известно 24 сентября.

25 августа Краснов подал заявление о том, что готов сменить надзорное ведомство ради председательства в Верховном суде. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Еще одним претендентом на пост был глава российского СК Александр Бастрыкин, но в конце августа его оставили на этой должности.

«В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента РФ, выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ я расцениваю как проявление наивысшего доверия, как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми», — заявил Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

На эту должность он перешел с поста генпрокурора РФ, которую занимал чуть более пяти лет: с 22 января 2020 года. Его кандидатуру сначала утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. После этого президент России представил его Совету Федерации, который выдал положительное решение.

Сенаторы проголосовали единогласно, за было подано 160 голосов. Голосование, согласно регламенту, было тайным.

С самого начала Верховный суд возглавлял Вячеслав Лебедев, который в феврале 2024-го скончался в возрасте 80 лет. Его место заняла Ирина Подносова. До этого она председательствовала в Ленинградском областном суде. Подносова умерла в возрасте 71 год, в июле 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Верховный суд Генпрокурор Игорь Краснов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
42 минуты
Это что, Конституцию еще раз перепишут?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление