Генпрокурор Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

В должности Генпрокурора Краснов проработал 5 лет Источник: kremlin.ru

Председателем Верховного суда стал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом стало известно 24 сентября.

25 августа Краснов подал заявление о том, что готов сменить надзорное ведомство ради председательства в Верховном суде. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Еще одним претендентом на пост был глава российского СК Александр Бастрыкин, но в конце августа его оставили на этой должности.

«В первую очередь я хотел бы отметить, что представление президента РФ, выдвижение моей кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ я расцениваю как проявление наивысшего доверия, как огромную ответственность перед нашим обществом, перед людьми», — заявил Краснов, выступая на заседании комитета в Совете Федерации.

На эту должность он перешел с поста генпрокурора РФ, которую занимал чуть более пяти лет: с 22 января 2020 года. Его кандидатуру сначала утвердила Высшая квалификационная коллегия судей. После этого президент России представил его Совету Федерации, который выдал положительное решение.

Сенаторы проголосовали единогласно, за было подано 160 голосов. Голосование, согласно регламенту, было тайным.