Трамп готов ввести новые санкции против России, но при одном условии: страна должна лишиться главного дохода

67
Ранее Трамп обещал провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России, но только в том случае, если союзники штатов прекратят покупать российскую нефть. Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 18 сентября.

Основной источник дохода России — экспорт нефти и газа.

Кроме того, американский лидер считает, что снижение цен на нефть могло бы помочь ускорить разрешение украинского конфликта:

«Если цены на нефть упадут, у Владимира Путина не будет другого выбора, кроме как прекратить [конфликт]», — сказал президент.

Также во время пресс-конференции Трамп заявил, что российский президент «подвел» его в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он надеялся быстро завершить конфликт благодаря хорошим отношениям с российским коллегой.

«Он меня действительно подвел. Посмотрим, чем это обернется», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной, и отметил, что надеется на «хорошие новости» в вопросе урегулирования.

Несколько дней назад Трамп заявил, что планирует в скором времени провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп Владимир Путин СВО Политика
Комментарии
1
Гость
8 минут
пустобрёх
Читать все комментарии
