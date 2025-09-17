Прямой линии быть: Путин начал подготовку к конференции, на которой ответит на вопросы россиян

Президент призвал модернизировать работу с обращениями граждан для прямой линии Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к новой прямой линии. Такое поручение он дал на совещании с членами правительства.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — обратился он к участникам совещания. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что это живая обратная связь с людьми, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на них. Кроме того, он потребовал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.

Итоги года с Владимиром Путиным» ежегодно проводятся в декабре. На этой пресс-конференции президент отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Их можно направлять, как только откроют прием вопросов, чаще всего это конец ноября-начало декабря.

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Прямая линия и пресс-конференция тогда проводились в разные даты. Всё изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба этих мероприятия, а в 2023-м объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становятся уже традиционным форматом. Как будет в этом году, пока не уточнялось.