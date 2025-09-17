НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 754мм 33%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Пресс-конференция губернатора
Резкая смена погоды
Когда доделают работы на площади Труда
Ярославский бренд покорил Россию
Ярославец на шоу Малахова
Что происходит с ипотекой
Переезд чиновников
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Политика Прямой линии быть: Путин начал подготовку к конференции, на которой ответит на вопросы россиян

Прямой линии быть: Путин начал подготовку к конференции, на которой ответит на вопросы россиян

Мероприятие обычно проводят в декабре

67
Президент призвал модернизировать работу с обращениями граждан для прямой линии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент призвал модернизировать работу с обращениями граждан для прямой линии | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент призвал модернизировать работу с обращениями граждан для прямой линии

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к новой прямой линии. Такое поручение он дал на совещании с членами правительства.

«С учетом актуальности этого проекта прошу администрацию [президента] и коллег из правительства Российской Федерации провести подготовку к очередной прямой линии», — обратился он к участникам совещания. Трансляция заседания велась в Telegram-канале Кремля.

Путин подчеркнул, что это живая обратная связь с людьми, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и реагировать на них. Кроме того, он потребовал максимально разбюрократизировать работу с обращениями граждан.

Итоги года с Владимиром Путиным» ежегодно проводятся в декабре. На этой пресс-конференции президент отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Их можно направлять, как только откроют прием вопросов, чаще всего это конец ноября-начало декабря.

Большие пресс-конференции с журналистами Владимир Путин проводит с 2001 года. Ее не было только в 2005 году (тогда Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии с президентом), а также с 2008 по 2012 год, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Прямая линия и пресс-конференция тогда проводились в разные даты. Всё изменилось после начала СВО. В 2022 году Владимир Путин отменил оба этих мероприятия, а в 2023-м объединил их в одно. Таким образом, «Итоги года с Владимиром Путиным» становятся уже традиционным форматом. Как будет в этом году, пока не уточнялось.

О чем говорил президент на прошлых «Итогах года», можно почитать в отдельном материале. В нем мы кратко собрали главные тезисы: про экономику страну, меры поддержки граждан и переговоры с Украиной.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Прямая линия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление