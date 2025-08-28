Германия завершила расследование взрывов на «Северном потоке»: что там случилось на самом деле

В подрывах участвовала группа из семи человек, выяснило следствие Источник: Reuters

В Германии завершили расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедшей в сентябре 2022 года. По данным издания Die Zeit, к взрывам причастна группа из семи украинцев, включая водолазов, подрывника и капитана судна.

Как проводилась операция

Использовалась яхта «Андромеда», арендованная через подставную фирму в Польше;

на борту нашли следы взрывчатки, ДНК и отпечатки пальцев, совпадающие с образцами, взятыми на месте взрывов;

группа въехала в ЕС через Польшу по подлинным украинским паспортам, но на вымышленные имена, что может указывать на причастность спецслужб.

Первым раскрытым дайвером стал Владимир С., который после получения ордера на арест смог уехать из Польши и добраться до Киева на автомобиле украинского военного атташе. Еще одна участница — Валерия Т., 40-летняя инструктор по дайвингу из Киева, рекордсменка Украины по глубоководному погружению.

В канцелярии канцлера охарактеризовали инцидент как «акт вандализма». Напомним, что мощные взрывы, повредившие газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли в сентябре 2022 года в водах Дании и Швеции.