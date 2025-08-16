Сделки нет. На Аляске завершились переговоры Путина и Трампа: главное

Саммит стал самой долгой встречей двух лидеров Источник: REUTERS / Kevin Lamarque

15 августа на Аляске состоялся двусторонний саммит лидеров России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в формате «три на три» — совместно с помощниками и министрами. Разговор длился почти три часа. По его итогам политики вышли к прессе и сделали заявление.

Собрали всё, что известно о прошедшей встрече.

Место переговоров

Мировые лидеры встретились в городе Анкоридж, штат Аляска. Локации были ограничены, потому что сейчас в штате пик туристического сезона. Провести встречу решили на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.

Помощник президента Юрий Ушаков называл это место «символичным»: рядом с площадкой находится мемориальное кладбище, на котором захоронены девять советских летчиков и четыре человека, которые погибли в 1942–1945 годах при перегоне самолетов из США в рамках ленд-лиза.

На авиабазе всё подготовили для встречи президентов. Выложили красную дорожку в форме буквы L, которая ведет к платформе с надписью ALASKA 2025, а вокруг расположили военные истребители.

По приезде политиков ждали лимузины: Cadillac Трампа и Aurus с московскими номерами Путина. Однако они сели в одну машину, принадлежащую американскому лидеру. Именно там состоялся первый разговор тет-а-тет.

Состав делегаций

С российской и американской сторон, помимо президентов, присутствовало по пять человек. От России — помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на саммит приехали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Тем не менее встреча прошла с узким составом: Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков и Дональд Трамп, Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Процесс переговоров

Президенты воздержались от вступительных слов перед началом саммита. Вместе с министрами они расположились в зале перед синим стендом с надписью «Стремление к миру».

Журналисты кричали вопросы, но их было слишком много, из-за этого ничего не было слышно. Президенты пытались докричаться до них, но не смогли.

После этого они решили воздержаться от вопросов. «Большое спасибо, спасибо», — только сказал Трамп. Репортеров попросили покинуть зал. Началось ожидание длиной в три часа.

Итоги встречи

После переговоров политики вышли к журналистам. Выступление Путина заняло около восьми минут, Трампа — около трех. Российскому лидеру позволили начать первым.

«Наши переговоры прошли в конструктивной и весьма уважительной атмосфере», — начал подводить их итоги Путин. В первую очередь он поблагодарил президента США за приглашение на Аляску.

Одним из центральных вопросов их встречи был украинский конфликт. Путин сказал, что всегда считал украинский народ братским, и отметил заинтересованность в завершении текущего кризиса. Для этого необходимо устранить все первопричины.

Также он подчеркнул, что России и США есть над чем работать, и Москва рассчитывает, что «в европейских столицах не будут чинить препятствий и пытаться сорвать намечающийся прогресс».

Трамп сообщил, что достигнуть полного взаимопонимания не удалось — сделка не состоялась. Однако он отметил, что страны достигли «существенного прогресса», однако он не стал объяснять, в чём именно.

«Самое главное, что у нас неплохой шанс достичь мира», — заявил американский лидер.

Трамп, как и Путин, выразил желание завершить конфликт на Украине. Эта тема, как ранее сказал президент России, стала ключевой в их диалоге.

После этого Трамп и Путин удалились из зала, не ответив на вопросы журналистов.

Что дальше?

Во время саммита, кроме встречи президентов и совместной пресс-конференции, был запланирован обед. Он должен был состояться после личных переговоров. Затем политики планировали провести встречу в расширенном составе. Однако программу урезали в два раза: обед и переговоры в полном составе отменили.

Трамп заявил о возвращении в Вашингтон, Путин вернулся в самолет и покинул Аляску.

Американский лидер выразил надежду, что скоро вновь сможет встретиться с президентом России. Тот предложил провести переговоры в Москве. Трамп назвал это «интересным предложением».

Также президент США сообщил, что планирует созвониться с лидером Украины Владимиром Зеленским и коллегами из НАТО, чтобы проинформировать их о содержании встречи.