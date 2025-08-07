Трамп готовится к встрече с Путиным и угрожает Китаю: главные заявления президента США

Трамп не уверен, «водит ли его Путин за нос» Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Лидер США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в РФ.

«Есть очень большие шансы, что встреча состоится скоро. Мы не определили, где именно. У нас были очень хорошие разговоры с Путиным сегодня. И есть отличный шанс на завершение (конфликта. — Прим. ред.), на то, чтобы дойти до конца этой длинной дороги», — сказал Трамп во время общения с журналистами, трансляцию вел Белый дом.

The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с планами президента США, уточнили, что она может состояться уже на следующей неделе. Издание также сообщает, что Трамп планирует после возможной встречи с российским лидером провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским.

У главы Белого дома спросили «водит ли его Путин за нос», предлагая встречу. Однозначного ответа президент не дал и пообещал прокомментировать эту тему через несколько недель или раньше.

Трамп заявил, что не считает переговоры с РФ 6 августа «прорывом». По его словам, путь к миру на Украине всё еще остается длинным. Он напомнил, что отведенный срок на договоренность по Украине истекает. Президент США добавил, что санкции против РФ будут, если не начнутся серьезные переговоры.

«Вы увидите еще намного больше вторичных санкций. Мы ввели пошлины против Индии, можем ввести против других стран. Возможно, против Китая», — пригрозил глава Белого дома.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио не исключил проведение телефонных переговоров между Трампом и Путиным в ближайшие дни. Он добавил, что пока звонок не запланирован. А на пути к возможной встрече лидеров России и США предстоит проделать значительную работу.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетал в Россию, где встретился с Путиным. Встреча продлилась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

Российская сторона в ходе встречи президента передала некоторые сигналы по украинскому вопросу, получила соответствующие сигналы от Трампа.

29 июля президент США заявил, что сократил 50-дневный срок до 10 дней, который он дает России для заключения соглашения с Украиной о прекращении огня.