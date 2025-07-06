«Это не демократия». После ссоры с Трампом Илон Маск заявил о создании новой политической партии

Конфликт с Трампом длится уже больше месяца Источник: Nathan Howard / Reuters

Миллиардер и один из основателей Tesla Илон Маск после ссоры с Трампом заявил, что создал свою политическую партию. Об этом он написал в соцсети X 5 июля.

«Сегодня создана Партия Америки (The America Party), чтобы вернуть вам вашу свободу», — говорится в публикации.

Накануне миллиардер запустил опрос о необходимости создания новой партии. В итоге из 1,3 миллиона проголосовавших более 65% поддержали идею.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию — и вы ее получите! Когда страну грабят и разоряют через расточительство и коррупцию, это не демократия, а однопартийная система», — написал Маск.

По его мнению, нужно сосредоточиться на том, чтобы партия занимала всего по 2–3 места в сенате и 8–10 мест в палате представителей.

«Учитывая минимальный перевес в законодательных органах, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам, гарантируя, что они отражают истинную волю народа», — добавил он.

Напомним, конфликт Илона Маска и Дональда Трампа произошел в начале июня. Бизнесмен покинул пост советника при правительстве США и раскритиковал бюджетный проект, предложенный республиканцами. В ответ Трамп пригрозил лишить Маска доступа к государственным контрактам.

После этого Маск опубликовал пост, в котором утверждал, что президент США фигурировал в «файлах Эпштейна», но затем удалил его. Он отметил, что сожалеет о своих высказываниях в адрес американского президента.

Трамп же планировал продать свою Tesla, купленную еще в начале 2025 года в поддержку компании Маска. К чему может привести конфликт американского бизнесмена и президента США, мы рассказывали в отдельном материале.