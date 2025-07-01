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Политика Путин впервые за три года пообщался по телефону с Макроном: о чем говорили политики

Путин впервые за три года пообщался по телефону с Макроном: о чем говорили политики

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6 комментариев
Главы государств обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке | Источник: Kremlin.ruГлавы государств обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке | Источник: Kremlin.ru

Главы государств обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политики провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта и кризиса вокруг иранской ядерной программы должно произойти исключительно дипломатическими средствами.

Также была затронута тема Украины.

«Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями», — заявили в Кремле.

Ситуация может разрешиться благодаря комплексному и долгосрочному подходу, отметил Путин. Необходимо устранить первопричины конфликта и «опираться на новые территориальные реалии».

Путин и Макрон договорились поддерживать контакт друг с другом.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Владимир Путин Эммануэль Макрон Телефонный разговор Конфликт на Ближнем Востоке Спецоперация на Украине
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Комментарии
6
Гость
1 час
25 ЛЕТ ПО ПЛАНУ
Гость
1 час
во Франции по-моему за 25 лет президентов меняли раз пять а у нас стабильно всё и несменяемо поэтому здесь живётся всё лучше и лучше 👏👏👏👏👏
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