Путин впервые за три года пообщался по телефону с Макроном: о чем говорили политики

Главы государств обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые за три года пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. Политики провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.

Лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они сошлись во мнении, что урегулирование конфликта и кризиса вокруг иранской ядерной программы должно произойти исключительно дипломатическими средствами.

Также была затронута тема Украины.

«Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями», — заявили в Кремле.

Ситуация может разрешиться благодаря комплексному и долгосрочному подходу, отметил Путин. Необходимо устранить первопричины конфликта и «опираться на новые территориальные реалии».