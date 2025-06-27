Иностранная разведка ждет наступления России, а в НАТО пытаются дискредитировать мирные переговоры: главное об СВО за неделю

Россия освободила несколько населенных пунктов за неделю Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В НАТО пообещали подготовить Украину к переговорам об окончании конфликта и обеспечить ей более сильную позицию. Россия выдвинула условия для мира, без которых боевые действия могут возобновиться. Тем временем в США считают, что ситуация на Украине вышла из-под контроля. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Количество беспилотников, пытающихся атаковать Россию, значительно сократилось. Если раньше их были сотни, то сейчас не каждую ночь число беспилотников достигает и 20 штук

В ночь на 23 июня сбили 23 дрона:

14 — над Ростовской областью;

5 — над Волгоградской областью;

4 — над Астраханской областью.

В течение ночи 24 июня уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

14 — над территорией Курской области;

2 БПЛА — над Московским регионом;

1 — уничтожен над территорией Белгородской области;

1 — над Брянской области;

1 — над Орловской областью;

1 БПЛА — над Смоленской областью.

В ночь на 25 июня дронов оказалось еще меньше — всего 18:

7 дронов — над территорией Ростовской области;

4 БПЛА — над Республикой Крым;

2 беспилотника — над Краснодарским краем;

2 БПЛА — над Курской областью;

2 дрона — над акваторией Черного моря;

1 БПЛА — над Брянской областью.

Последствия одной из атак по Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В течение ночи 26 июня перехватили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

23 БПЛА — над Курской областью;

11 —над Ростовской областью;

6 БПЛА — над Брянской областью;

3 дрона — над Белгородской областью;

3 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе два беспилотника, летевших на Москву;

2 БПЛА — над Республикой Крым;

по одному — над территориями Республики Мордовия и Калужской области.

В ночь на 27 июня уничтожили 39 украинских беспилотников:

19 БПЛА — над территорией Ростовской области;

13 беспилотников — над Волгоградской областью;

4 дрона — над Республикой Крым;

по одному БПЛА уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Учитывая продолжающиеся атаки, напомним, что нужно делать, если заметил беспилотник.

Первое и самое главное — позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы нашли дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Достается и освобожденным территориям. Вооруженные силы Украины дроном атаковали автобусную остановку в городе Сватово Луганской Народной Республики, пострадали три мирных жителя. Их доставили в больницу с осколочными ранениями.

У автобуса выбило стекла Источник: Правительство ЛНР / Telegram

В Курской области еще борются с последствиями вторжения в регион. 22 июня погиб начальник военной полиции Алексей Жаров. Он пытался задержать мародеров. Подозреваемых в убийстве задержали. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал представить его к награде посмертно и пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего.

Алексей Жаров погиб в Курской области Источник: Александр Хинштейн / Telegram

Российские военные продвигаются в зоне спецоперации. ВС РФ освободили населенный пункт Запорожье, Перебудова, Дылеевка, Ялта, Новосергеевка и Шевченков в ДНР, а также Петровское в Харьковской области.

Российские военные прорвались оборону в Шевченко Источник: Минобороны России / Telegram

Также российские военнослужащие наносят удары по военной инфраструктуре Украины. В ночь на 21 июня целью стал военный аэродром ВСУ, сообщили в Минобороны. Кроме того, поразили объект топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего горючим ВСУ в Донбассе.

В этот же день артиллеристы-десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области. Его обнаружили в одном из лесных массивов вблизи населенного пункта Юнаковка. Туда Украина стягивала подразделения и готовилась вести оборонительные действия.

23 июня в Минобороны сообщили о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киевской области, инфраструктуре военного аэродрома и арсеналу минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

26 июня российские военнослужащие нанесли удары планирующими бомбами по пунктам дислокации ВСУ в Днепропетровской области и в ДНР.

Северная Корея может направить в Россию дополнительные войска для участия в СВО уже в июле или августе 2025 года, сообщил член парламента Южной Кореи Ли Сон Квон.

Пхеньян уже начал новый призыв военнослужащих для отправки в Россию, пишет Reuters. По данным южнокорейской разведки, увеличение военного контингента связано с подготовкой Россией возможного крупномасштабного наступления на Украину в ближайшие месяцы. РФ не подтверждала эти данные.

Однако уже около 137 тысяч участников спецоперации вернулись домой. Как рассказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, большая часть вернувшихся бойцов — молодые люди в возрасте до 35 лет.

Будущее мирных переговоров

Дата нового раунда российско-украинских переговоров определится после выполнения гуманитарных стамбульских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Стороны до сих пор проводят обмены пленными.

Генсек НАТО Рютте назвал переговоры по Украине в Стамбуле «несерьезными». Он подчеркнул, что альянс обеспечит Киеву максимально сильную позицию, когда начнутся уже серьезные переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский переживает, что внимание на себя забирает конфликт на Ближнем Востоке.

«Это большая проблема. И так смещается политический фокус… Это означает, что может быть уменьшение помощи, в первую очередь, от США, нам бы этого очень не хотелось, но мы это чувствуем», — пожаловался Зеленский в интервью телеканалу Sky News.

Украина попросила страны ЕС обеспечить ей денежную поддержку. Зеленский объяснил, что страна сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на фоне продолжающегося конфликта. Он отметил, что без внешней помощи Киев не сможет обеспечить стабильное финансирование важных государственных программ и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

По поводу давления на Россию в Европе не смогли договориться. Евросоюз не утвердил 18-й пакет санкций на саммите 26 июня в Брюсселе, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи. Как сообщило издание Index со ссылкой на источники, принятие новых ограничений заблокировала Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, наложив право вето.

Между тем, генерал Алексус Гринкевич, недавно назначенный верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе и главой Европейского командования Вооруженных сил США, заявил о возможной победе Украины в конфликте с Россией.

При этом на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий, сообщает 25 июня Bloomberg, ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров. Каких действий, он не уточнил.

Россия же выдвинула свои условия для мира. Владимир Путин призвал Киев признать референдумы в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Путин назвал условия для мира Источник: ЗАРУБИН / Telegram