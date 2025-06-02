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Политика Переговоры России и Украины Как Россия предлагает Украине завершить конфликт — текст меморандума

Как Россия предлагает Украине завершить конфликт — текст меморандума

В документе прописали два варианта для прекращения огня

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7 комментариев
Документ передал Украине сегодня глава российской делегации Владимир Мединский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДокумент передал Украине сегодня глава российской делегации Владимир Мединский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Документ передал Украине сегодня глава российской делегации Владимир Мединский

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Текст российского меморандума включает в себя три раздела. В документе Россия прописала основные параметры для окончательного урегулирования конфликта, а также условия для прекращения огня.

Раздел I. Основные параметры

В первом блоке Россия прописала 12 пунктов, которые являются главными для урегулирования конфликта на Украине. Среди них:

  • Международное признание Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей как части российской территории, с которой должны выйти ВСУ;

  • Нейтралитет Украины (отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на военную деятельность третьих стран на ее территории);

  • Отсутствие ядерного оружия в стране;

  • Ограничение численности ВСУ и других военных структур;

  • Признание русского языка и снятие ограничений с украинской православной церкви;

  • Запрет на пропаганду нацизма;

  • Снятие экономических санкций и отказ вводить их в будущем;

  • Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений.

Раздел II. Условия прекращения огня

В нем есть два варианта. По первому сценарию начинается полный вывод ВСУ и других воинских формирований с территории новых регионов России, после чего начинается их отвод на безопасное расстояние. Его предлагается обсудить и установить совместно.

Второй вариант назвали «пакетным предложением». В него включили 10 пунктов:

  1. Запрет на передислокацию ВСУ;

  2. Прекращение мобилизации;

  3. Отмена военного положения;

  4. Остановка зарубежных поставок военного назначения;

  5. Запрет на военную деятельность третьих стран на ее территории;

  6. Отказ от диверсионной деятельности;

  7. Создание центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;

  8. Взаимная амнистия «пролитзаключенных»;

  9. Проведение выборов президента Украины в течение 100 дней после снятия военного положения;

  10. Подписание соглашения о выполнении пунктов из Раздела I.

Раздел III. Последовательность шагов и сроки

В заключении документа указано, каким образом можно достигнуть соглашения между странами. Для начала необходимо начать работу над текстом совместного договора. После этого объявить перемирие на пару дней, чтобы собрать тела погибших солдат из зоны боевого соприкосновения. Третьим шагом будет передача Украине 6000 тел военнослужащих ВСУ (кстати, на прошедших переговорах это решили провести сразу).

После этого страны могут приступить к подписанию меморандума о прекращении огня, в котором будут прописаны конкретные даты выполнения всех его положений. В это же время странам предлагается договориться о дате подписания договора об окончательном урегулировании конфликта.

Лишь с отводов ВСУ Россия готова объявить 30-дневное прекращение огня. За это время, предполагается, что ВСУ смогут покинуть обозначенную территорию. Затем на Украине должны провести выборы, сформировать органы власти.

Когда этот пункт будет выполнен, стороны смогут подписать договор и одобрить его юридически на Совете безопасности ООН. Последним пунктом является ратификация договора, вступление его в силу и реализация.

Текст этого меморандума Россия передала Украине сегодня на прошедших переговорах в Стамбуле, а его условия обнародовал ТАСС. Как они прошли и о чем договорились страны, рассказали в отдельном материале.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине Российская делегация
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Комментарии
7
280808018
8 часов
все сми молчат про то что была операция паутина
Гость
6 часов
Больше чем уверен чем бы все это не закончилось для простого народы жизнь в стране лучше не станет. Власть и олигархи защищают лишь свои интересы, на перспективу.
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