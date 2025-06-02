«Достигли поворотного момента»: чем закончились переговоры России и Украины

Переговоры длились чуть более часа Источник: Murad Sezer / Reuters











Сегодня в Стамбуле прошла вторая встреча России и Украины. На ней стороны обсудили обмен пленными, прекращение огня, встречу президентов двух стран и передали друг другу меморандумы об урегулировании конфликта. Подробнее о том, как прошли переговоры и чем они закончились, — в материале.

Где проходили переговоры

Стороны второй раз встретились в Стамбуле. В первый раз для этого был выбран дворец Долмабахче, где проходили переговоры в 2022 году. Для новой встречи Турция предложила другое место — дворец Чираган. Он в разное время был тюрьмой для султана, символом «1000 и одной ночи», а также местом, в котором располагался лучший хаммам в мире.

Источник: Bilal Kocabas / Shutterstock / FOTODOM











Это уникальное архитектурное сооружение с элементами восточных и западных традиций. В его дизайне присутствуют традиционные османские детали, такие как декоративная плитка, каллиграфия и купола.

Строительство дворца обошлось в 2,5 миллиона золотых монет. После переноса покоев Османской империи в дворец Долмабахче в 1856 году, Чираган стал зданием Великого национального собрания, где заседал парламент. В последние годы правительство Турции использует его для международных встреч.

Источник: ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК / Telegram

В турецком дипведомстве сообщили, что выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций России и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности.

Здесь страны собрались 2 июня. Встреча стартовала в 14:40 (мск), а закончилась 15:58 (мск).

Кто на них присутствовал

Россия и Украина встречались в Стамбуле при посредничестве Турции. От Анкары были глава МИД Хакан Фидан, а также руководитель разведки и начальник Генштаба страны.

Российская делегация приехала в том же составе, что и 16 мая. Главным переговорщиком из Москвы вновь стал помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним представляли Москву замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин.

Возглавлял делегацию Владимир Мединский Источник: Murad Sezer / Reuters











Их кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин. В состав делегации он также включил ряд экспертов: замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Кто будет представлять Украину, было неизвестно до последнего дня. Президент страны Владимир Зеленский утвердил состав делегации вечером 1 июня, то есть накануне встречи. В отличие от России, Киев поменял переговорную группу.

В этот раз на встрече присутствовали начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Еще в список делегации вошли три новых члена:

Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Но возглавлял делегацию все также глава минобороны Украины Рустем Умеров.

Как прошли переговоры

Турецкая сторона высоко оценила прошедшие переговоры.

«Сегодня, как вы знаете, российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была действительно великолепная встреча», — поделился впечатлениями президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Его выступление транслировали турецкие новостные каналы. В нем он также заявил о желании провести трехстороннюю встречу между президентами России, Украины и США.

«Благодаря Турции, контактам в Стамбуле мы достигли поворотного момента в этом вопросе [украинского урегулирования]. И мое самое большое желание для обеих сторон — это свести вместе и господина Владимира Путина, и Зеленского в Стамбуле или Анкаре и даже взять с собой на встречу господина Трампа. Если они согласятся, я хотел бы встретиться с ними и превратить Стамбул в центр мира. Мы сделаем шаги в этом направлении после нынешней встречи [делегаций РФ и Украины]», — резюмировал он.

Встречу Владимира Путин и Владимира Зеленского активно предлагает провести украинская сторона. Однако, как отметил Рустем Умеров, договориться об этом на прошедших переговорах, не удалось. Но Киев готов организовать эти переговоры в конец июня, 20-30 числа. Помимо этого, не получилось прийти к общему решению о прекращении огня. На этом также настаивала Украина.

Вместо этого Россия предложила другой вариант — «конкретно прекращение огня на отдельных участках фронта».

«Прекращение огня делается для того, чтобы командиры могли подобрать трупы солдат», — пояснил Мединский. Украинские военные пообещали проработать этот вопрос в ближайшее время.

Главное, к чему удалось прийти странам — обмену пленными. Россия и Украина договорились провести крупнейший обмен пленными по формуле «все на всех» для двух категорий: тяжелобольных и раненых. Помимо этого Россия передаст Украине 6000 тел офицеров. Также будут обменяны молодые солдаты, «потолок — не менее тысячи».

В будущем обмены будут производиться на регулярной основе. Для этого Москва и Киев создадут специальную комиссию.

Что будет дальше

Обе стороны нацелены на продолжение переговорного процесса. Сегодня страны передали друг другу проекты меморандумов об урегулировании конфликта. В нем страны изложили свое видение, как к этому можно прийти.

Мединский отметил, что российский документ «подробный и проработанный». Он состоит двух частей и предполагает два варианта развития событий. Подробностей о его содержании не раскрыли.

Украина также передала свой проект меморандума. По данным иностранных СМИ, которые его рассекретили, Киев прописал в документе ключевые принципы переговорного процесса и будущего соглашения между странами. В нем указаны также требования о прекращении огня и проведении переговоров между президентами двух стран.

«Украинская сторона получила меморандум от российской стороны, и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны согласуют дальнейшие шаги», — заключил Умеров.