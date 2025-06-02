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Политика Переговоры России и Украины Россия и Украина обсудили встречу Путина и Зеленского — главное о переговорах от главы делегации из Киева

Россия и Украина обсудили встречу Путина и Зеленского — главное о переговорах от главы делегации из Киева

Страны встретились второй раз в Стамбуле

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10 комментариев
Встреча с Украиной проходила при посредничестве Турции | Источник: Новини.LIVE / TelegramВстреча с Украиной проходила при посредничестве Турции | Источник: Новини.LIVE / Telegram

Встреча с Украиной проходила при посредничестве Турции

Источник:

Новини.LIVE / Telegram

На встрече между Россией и Украиной страны смогли договориться о новом обмене пленными. Об этом сообщил глава делегации из Киева, министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, это единственная договоренность, к которой пришли стороны на переговорах. В рамках обмена на родину вернутся все тяжелобольные военнопленные и лица в возрасте до 25 лет. Также страны обменяются телами погибших по формуле 6000 на 6000.

«Прекращение огня и встреча лидеров стран на переговорах в Стамбуле не согласованы», — сообщил он журналистам, передает РБК Украина. По его словам, Россия не ответила согласием на эти предложения.

Киев не планирует на этом завершать переговорный процесс. Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу в конце этого месяца, 20–30 июня, однако уже между президентами стран.

«Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку этого. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца, с 20 по 30 июня. Это крайне важно для прогресса в переговорном процессе», — сказал он.

Помимо этого на встрече Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, которые говорили после первых переговоров.

«Украинская сторона получила меморандум от российской стороны, и у команды будет неделя на его изучение. После этого стороны согласуют дальнейшие шаги», — заключил Умеров.

Состав украинской делегации на вторых переговорах изменился. В этот раз на встрече присутствовали начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Еще в список делегации вошли три новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

С российской стороной они общались чуть больше часа. Как проходит встреча и что происходит после нее, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Украинская делегация Турция Спецоперация на Украине
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Комментарии
10
Гость
10 часов
в хремоль надо искуственный интеллект посадить.-вреда меньше.
Гость
11 часов
А кто победил?
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