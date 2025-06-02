Россия предложила Украине особый формат прекращения огня — подробности переговоров от Мединского

Глава российской делегации поделился итогами встречи Источник: Murad Sezer / Reuters











В Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. После того как стороны покинули место встречи, глава российской делегации Владимир Мединский подвел итоги прошедшего разговора.

На встрече Россия передала Украине меморандум по урегулированию конфликта, который готовился обеими сторонами после первых переговоров. Мединский подчеркнул, что российский документ «подробный и проработанный».

«Мы решили несколько практических вопросов, мы в одностороннем порядке передаем 6000 замороженных тел украинских офицеров», — сообщил о первой договоренности Мединский.

Помимо этого будет произведен крупнейший обмен пленными. Страны договорились произвести его по формуле «все на всех» в отношении тяжелобольных и раненных. Также будут обменяны молодые солдаты, «потолок — не менее тысячи».

В будущем обмены будут производиться на регулярной основе. Для этого Москва и Киев создадут специальную комиссию.

На встрече также обсуждался вопрос прекращения огня. Украина предлагала полное перемирие, Россия выступила с другим предложением — «конкретно прекращение огня на отдельных участках фронта».

«Прекращение огня делается для того, чтобы командиры могли подобрать трупы солдат», — пояснил его Мединский. Украинские военные пообещали проработать этот вопрос в ближайшее время.

Еще одно требование Украины касалось возврата «украденных» детей.

«Мы все время пытались документально подтвердить — какие это „украденные РФ“ дети, списков не было», — отметил глава российской делегации.

Сейчас, по данным Украины, на территории России находятся 339 эвакуированных детей. Но все дети, находящиеся в России — те, которых солдаты вывозили с линии боевого соприкосновения. Все они находятся без родителей, а как только законные представители появляются, «сразу проходит воссоединение».

«Нет ни одного похищенного ребенка, есть дети спасенные нашими солдатами», — заключил по этой теме Владимир Мединский, назвав обсуждение этого вопроса «постыдной пиар-кампанией» со стороны Украины.

Полное видео выступления Мединского Источник: РИА Новости / Telegram

В российскую делегацию, помимо Мединского, входили замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. С ними в Стамбул приехали четыре эксперта, которые также участвовали в переговорах. Ими стали замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

В таком составе они беседовали с украинской делегацией чуть больше часа. Встреча проходила за закрытыми дверями. Какие итоги подвел глава украинской делегации, читайте в отдельном материале.