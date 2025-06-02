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Политика Переговоры России и Украины Российская и украинская делегации покинули место переговоров

Российская и украинская делегации покинули место переговоров

Встреча длилась почти полтора часа

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Переговоры проводились при участии турецкой стороны | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАССПереговоры проводились при участии турецкой стороны | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Переговоры проводились при участии турецкой стороны

Источник:

Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Встреча России и Украины закончилась. Переговоры длились почти полтора часа.

Второй раунд переговоров стартовал в Стамбуле в районе 14:40 (мск). На встрече должны были обсудить вопросы прекращения огня, обмена военнопленных и гражданских, а также возможную встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Главным вопросом на переговорах были меморандумы об урегулировании конфликта, которые каждая страна подготовила после прошлой встречи.

Именно эти вопросы включили в повестку встречи. О них во вступительной речи рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

В начале в зале для переговоров присутствовали журналисты. Однако после речи Фидана встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, сообщили о завершении встречи в 15:58 (мск). Таким образом, Россия и Украина беседовали порядка часа и 20 минут.

Сейчас готовится пресс-подход российской и украинской делегаций. За ходом переговоров можно следить в режиме реального времени — в нашей текстовой трансляции.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
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Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Турция
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