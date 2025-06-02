Российская и украинская делегации покинули место переговоров

Встреча России и Украины закончилась. Переговоры длились почти полтора часа.
Второй раунд переговоров стартовал в Стамбуле в районе 14:40 (мск). На встрече должны были обсудить вопросы прекращения огня, обмена военнопленных и гражданских, а также возможную встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Главным вопросом на переговорах были меморандумы об урегулировании конфликта, которые каждая страна подготовила после прошлой встречи.
Именно эти вопросы включили в повестку встречи. О них во вступительной речи рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
В начале в зале для переговоров присутствовали журналисты. Однако после речи Фидана встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, сообщили о завершении встречи в 15:58 (мск). Таким образом, Россия и Украина беседовали порядка часа и 20 минут.
Сейчас готовится пресс-подход российской и украинской делегаций. За ходом переговоров можно следить в режиме реального времени — в нашей текстовой трансляции.