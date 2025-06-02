Российская и украинская делегации покинули место переговоров

Переговоры проводились при участии турецкой стороны Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











Встреча России и Украины закончилась. Переговоры длились почти полтора часа.

Второй раунд переговоров стартовал в Стамбуле в районе 14:40 (мск). На встрече должны были обсудить вопросы прекращения огня, обмена военнопленных и гражданских, а также возможную встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Главным вопросом на переговорах были меморандумы об урегулировании конфликта, которые каждая страна подготовила после прошлой встречи.

Именно эти вопросы включили в повестку встречи. О них во вступительной речи рассказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

В начале в зале для переговоров присутствовали журналисты. Однако после речи Фидана встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, сообщили о завершении встречи в 15:58 (мск). Таким образом, Россия и Украина беседовали порядка часа и 20 минут.