НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Политика Переговоры России и Украины Глава МИД Турции назвал главную цель второго раунда переговоров России и Украины

Глава МИД Турции назвал главную цель второго раунда переговоров России и Украины

В повестке вопрос встречи двух президентов

283
Написать комментарий
Во вступительной речи глава МИД Турции отметил, что верит в удачных исход переговоров | Источник: МИД Турции / XВо вступительной речи глава МИД Турции отметил, что верит в удачных исход переговоров | Источник: МИД Турции / X

Во вступительной речи глава МИД Турции отметил, что верит в удачных исход переговоров

Источник:

МИД Турции / X

В ходе вторых переговоров Россия и Украина обсудят вопрос о прекращении огня и обмене пленными. Также на повестке встречи — обсуждение встречи двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Сегодня на этой встрече будем оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия обеих сторон, а также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив и подготовку относительно возможной встречи лидеров», — заявил глава МИД Турции во вступительной речи Хакан Фидан.

Помимо обмена пленными они затронут вопрос обмена гражданского населения. Также страны обсудят свои позиции.

«Верю, что эта встреча пройдет, как можно эффективнее, и мы достигнем конкретных целей на пути к перемирию. Важнее всего достичь устойчивого мира. И, таким образом, вопросы продовольствия и логистики могут решиться», — сказал в заключении Фидан.

Источник:

РИА Новости / Telegram

Встреча России и Украины проходит во второй раз в Стамбуле спустя 2,5 недели. На прошлой встрече они договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Украинская делегация предлагала также обсудить встречу двух президентов.

В итоге они договорились подготовить меморандумы, в которых пропишут свое видение об урегулировании конфликта. После того как документ с российской стороны был готов, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил дату для новой встречи — 2 июня.

Украина подтвердила свое участие только за пару дней до этого. Киев настаивал на том, чтобы обменяться меморандумами до проведения переговоров, Россия выступала против.

На данный момент известны лишь предложения украинской стороны. Их накануне опубликовал Reuters. В документе прописаны пять частей — о прекращении огня, мерах безопасности, обмене людьми. С полным текстом можно ознакомиться в отдельном материале.

Мы следим за ходом переговоров в режиме реального времени.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Хакан Фидан Турция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Куда бежать и что делать, если украли велосипед? Грустная колонка журналистки
Мария Лобанова
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление