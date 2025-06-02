Глава МИД Турции назвал главную цель второго раунда переговоров России и Украины

Во вступительной речи глава МИД Турции отметил, что верит в удачных исход переговоров Источник: МИД Турции / X











В ходе вторых переговоров Россия и Украина обсудят вопрос о прекращении огня и обмене пленными. Также на повестке встречи — обсуждение встречи двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Сегодня на этой встрече будем оценивать перспективы и взгляды относительно перемирия обеих сторон, а также будем обсуждать вопросы гуманитарных инициатив и подготовку относительно возможной встречи лидеров», — заявил глава МИД Турции во вступительной речи Хакан Фидан.

Помимо обмена пленными они затронут вопрос обмена гражданского населения. Также страны обсудят свои позиции.

«Верю, что эта встреча пройдет, как можно эффективнее, и мы достигнем конкретных целей на пути к перемирию. Важнее всего достичь устойчивого мира. И, таким образом, вопросы продовольствия и логистики могут решиться», — сказал в заключении Фидан.

Источник: РИА Новости / Telegram

Встреча России и Украины проходит во второй раз в Стамбуле спустя 2,5 недели. На прошлой встрече они договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Украинская делегация предлагала также обсудить встречу двух президентов.

В итоге они договорились подготовить меморандумы, в которых пропишут свое видение об урегулировании конфликта. После того как документ с российской стороны был готов, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил дату для новой встречи — 2 июня.

Украина подтвердила свое участие только за пару дней до этого. Киев настаивал на том, чтобы обменяться меморандумами до проведения переговоров, Россия выступала против.

На данный момент известны лишь предложения украинской стороны. Их накануне опубликовал Reuters. В документе прописаны пять частей — о прекращении огня, мерах безопасности, обмене людьми. С полным текстом можно ознакомиться в отдельном материале.