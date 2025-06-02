Россия и Украина начали второй раунд переговоров: подробности встречи

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров РФ и Украины. Сегодня делегации обсудят прекращение огня и последующее урегулирование конфликта.
Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимира Путина Владимиром Мединским вылетела в Стамбул 1 июня. Состав переговорщиков с российской стороны на втором раунде останется прежним. Вместе с Мединским представлять РФ будут замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны, действительный государственный советник РФ Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
А вот состав украинской делегации в этот раз немного изменился. Владимир Зеленский согласовал список украинских переговорщиков лишь 2 июня, незадолго до начала встречи в Стамбуле. В этот раз на переговорах не будет начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого.
В список делегации вошли и три новых члена:
Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
Остальной состав украинских переговорщиков останется прежним. Делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главная тема для России во втором раунде переговоров — возвращение Украины к нейтральному статусу, о чём страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством. Еще российская делегация планирует настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.
Владимир Зеленский же огласил несколько позиций на встрече в Стамбуле.
«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Украина, в свою очередь, настаивает на том, что предстоящие переговоры не могут ничего решить, и призывает президента РФ Владимира Путина провести личную встречу. На это предложение ранее ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России готов к личным переговорам с украинским лидером и главой США Дональдом Трампом. Однако он отметил, что встреча может состояться лишь в том случае, если второй раунд переговоров в Стамбуле станет результативным.
Также накануне переговоров американское агентство Reuters опубликовало меморандум Украины о мирном урегулировании. Документ состоит из пяти частей. Одним из его ключевых принципов стало полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней — с возможностью продления и гарантией со стороны США и других стран. Ознакомиться с полным текстом меморандума можно здесь.
Россия же не стала обнародовать свой проект Меморандума до начала второго раунда переговоров, передает ТАСС. Помощник президента России Владимир Мединский накануне заявил, что подробные заявления о российской позиции будут сделаны во время встречи 2 июня.
Второй раунд переговоров между странами проходит в расположенном неподалеку дворце Чираган на берегу Босфора. Как отметили в турецком дипведомстве, выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций России и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности.
Известно, что до начала переговоров во дворце проводили проверку и осматривали залы на предмет бомбы. Территорию обследовали кинологи, у входа во дворец установили турникеты, а всех входящих тщательно досматривали, передают РИА Новости.
Всю информацию о переговорах мы собираем в режиме реального времени. Больше новостей можно найти в отдельном сюжете.