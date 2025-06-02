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Политика Переговоры России и США Россия и Украина начали второй раунд переговоров: подробности встречи

Россия и Украина начали второй раунд переговоров: подробности встречи

В прошлый раз стороны общались два часа

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2 комментария
Состав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился | Источник: Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаСостав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился | Источник: Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Состав российской делегации остался прежним, а список украинских переговорщиков изменился

Источник:

Изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Стамбуле стартовал второй раунд переговоров РФ и Украины. Сегодня делегации обсудят прекращение огня и последующее урегулирование конфликта.

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимира Путина Владимиром Мединским вылетела в Стамбул 1 июня. Состав переговорщиков с российской стороны на втором раунде останется прежним. Вместе с Мединским представлять РФ будут замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны, действительный государственный советник РФ Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

А вот состав украинской делегации в этот раз немного изменился. Владимир Зеленский согласовал список украинских переговорщиков лишь 2 июня, незадолго до начала встречи в Стамбуле. В этот раз на переговорах не будет начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексея Маловацкого.

В список делегации вошли и три новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

Остальной состав украинских переговорщиков останется прежним. Делегацию возглавит министр обороны страны Рустем Умеров.

Источник:

РБК-Украина / Telegram

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что главная тема для России во втором раунде переговоров — возвращение Украины к нейтральному статусу, о чём страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством. Еще российская делегация планирует настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.

Владимир Зеленский же огласил несколько позиций на встрече в Стамбуле.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украина, в свою очередь, настаивает на том, что предстоящие переговоры не могут ничего решить, и призывает президента РФ Владимира Путина провести личную встречу. На это предложение ранее ответил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент России готов к личным переговорам с украинским лидером и главой США Дональдом Трампом. Однако он отметил, что встреча может состояться лишь в том случае, если второй раунд переговоров в Стамбуле станет результативным.

Также накануне переговоров американское агентство Reuters опубликовало меморандум Украины о мирном урегулировании. Документ состоит из пяти частей. Одним из его ключевых принципов стало полное и безоговорочное прекращение огня на 30 дней — с возможностью продления и гарантией со стороны США и других стран. Ознакомиться с полным текстом меморандума можно здесь.

Россия же не стала обнародовать свой проект Меморандума до начала второго раунда переговоров, передает ТАСС. Помощник президента России Владимир Мединский накануне заявил, что подробные заявления о российской позиции будут сделаны во время встречи 2 июня.

Второй раунд переговоров между странами проходит в расположенном неподалеку дворце Чираган на берегу Босфора. Как отметили в турецком дипведомстве, выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций России и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности.

Дворец Чираган расположен на берегу Босфора в Стамбуле

Источник:

РИА Новости / Telegram

Известно, что до начала переговоров во дворце проводили проверку и осматривали залы на предмет бомбы. Территорию обследовали кинологи, у входа во дворец установили турникеты, а всех входящих тщательно досматривали, передают РИА Новости.

Перед началом переговоров территорию дворца и залы тщательно обследовали на предмет бомбы

Источник:

РИА Новости / Telegram

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Россия Украина Турция Политика Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины
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Комментарии
2
Гость
1 час
Хватит уже! Пора заканчивать это!!!
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