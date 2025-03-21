«Есть все основания для сделки». Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Трамп пообщался с журналистами в Овальном кабинете Белого дома Источник: The White House











Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, после общения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры сделки.

Переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня, отметил Трамп, идут прямо сейчас.

«Я думаю, что у нас есть все основания для сделки. Я делаю это по двум причинам: во-первых, и это, безусловно, самое важное, тысячи молодых людей — и это не американцы, а русские и украинцы — гибнут каждую неделю. Тысячи в неделю, — заметил американский лидер. — Кроме того, Соединенные Штаты заплатили из-за Байдена 350 миллиардов долларов. Но конфликт, который не должен был случиться, произошел».

Напомним, на этой неделе состоялся новый разговор президента России с Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили множество важных вопросов, а также договорились о 30-дневном частичном перемирии, которое будет исключать удары по объектам энергетической инфраструктуры.

По завершении разговора с Путиным американский лидер поспешил созвониться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После разговора глава Украины заявил, что Киев и США готовы провести новую встречу в Саудовской Аравии «в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира». Но они не включают признание новых регионов российскими. Он полностью уверен в том, что победу в конфликте с РФ одержит украинская сторона. Однако при этом Зеленский не отказался от дальнейших переговоров о мире.