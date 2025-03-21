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Политика Переговоры России и США «Есть все основания для сделки». Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

«Есть все основания для сделки». Трамп рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

По его словам, вопрос о полном прекращении огня обсуждается прямо сейчас

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1 комментарий
Трамп пообщался с журналистами в Овальном кабинете Белого дома | Источник: The White HouseТрамп пообщался с журналистами в Овальном кабинете Белого дома | Источник: The White House

Трамп пообщался с журналистами в Овальном кабинете Белого дома

Источник:

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, после общения с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже наметились контуры сделки.

Переговоры по вопросам «раздела территорий» и полного прекращения огня, отметил Трамп, идут прямо сейчас.

«Я думаю, что у нас есть все основания для сделки. Я делаю это по двум причинам: во-первых, и это, безусловно, самое важное, тысячи молодых людей — и это не американцы, а русские и украинцы — гибнут каждую неделю. Тысячи в неделю, — заметил американский лидер. — Кроме того, Соединенные Штаты заплатили из-за Байдена 350 миллиардов долларов. Но конфликт, который не должен был случиться, произошел».

Напомним, на этой неделе состоялся новый разговор президента России с Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили множество важных вопросов, а также договорились о 30-дневном частичном перемирии, которое будет исключать удары по объектам энергетической инфраструктуры.

По завершении разговора с Путиным американский лидер поспешил созвониться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После разговора глава Украины заявил, что Киев и США готовы провести новую встречу в Саудовской Аравии «в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира». Но они не включают признание новых регионов российскими. Он полностью уверен в том, что победу в конфликте с РФ одержит украинская сторона. Однако при этом Зеленский не отказался от дальнейших переговоров о мире.

Последние новости о ходе спецоперации можете прочитать в нашем материале.

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Дональд Трамп Переговоры Спецоперация на Украине Сделка
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Комментарии
1
Гость
10 минут
Движуха должна продолжаться вечно Скучно же будет
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