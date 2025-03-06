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Политика Отправят ли срочников на СВО и будет ли Россия отступать: все заявления Владимира Путина

Отправят ли срочников на СВО и будет ли Россия отступать: все заявления Владимира Путина

Глава государства встретился с сотрудницами и подопечными филиала фонда «Защитники Отечества»

2 151
23 комментария
Главные заявления Путина к этому часу | Источник: kremlin.ruГлавные заявления Путина к этому часу | Источник: kremlin.ru

Главные заявления Путина к этому часу

Источник:

В преддверии 8 Марта Владимир Путин проводит встречу с женщинами — сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

— Мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый у нас, в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, — сказал Путин.

На встрече с женщинами глава государства затронул актуальные темы, касающиеся спецоперации на Украине.

— По поводу повесток на срочную службу. Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий, — заверил Путин. Призывать не будут также и тех, кто воевал добровольцем в Донбассе до вхождения в состав России

Отдельно он остановился на обсуждении дальнейшего проведения СВО. В ответ на фразу «мы не должны никому уступать, мы должны идти до конца» от жены погибшего ветерана СВО Путин рассказал об условиях перемирия на Украине.

— Мы не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и обеспечил спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам нужен такой вариант, который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим.

О чем еще заявил Владимир Путин на встрече:

  • поддержал идею по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО;

  • согласился распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков павших участников СВО;

  • участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий;

  • поддержка семьям бойцов спецоперации через фонд «Защитники Отечества» будет расширена и на близких пропавших без вести военнослужащих.

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Комментарии
23
Гость
7 марта, 08:51
Путин ответил на вопрос отправят ли срочников на СВО. Вспоминаются ответы Путина на другие вопросы: Поднимут ли пенсионный возраст? Будут ли менять Конституцию? Будет ли мобилизация?
Гость
7 марта, 07:02
За цели СВО у Володи никто не спросил? Походу, они, в его понимании, кардинально изменились. Ну а то, что ребят положили много, так чтож теперь. Она утонула...
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