Отправят ли срочников на СВО и будет ли Россия отступать: все заявления Владимира Путина

Главные заявления Путина к этому часу Источник: kremlin.ru











В преддверии 8 Марта Владимир Путин проводит встречу с женщинами — сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

— Мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый у нас, в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, — сказал Путин.

На встрече с женщинами глава государства затронул актуальные темы, касающиеся спецоперации на Украине.

— По поводу повесток на срочную службу. Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий, — заверил Путин. Призывать не будут также и тех, кто воевал добровольцем в Донбассе до вхождения в состав России

Отдельно он остановился на обсуждении дальнейшего проведения СВО. В ответ на фразу «мы не должны никому уступать, мы должны идти до конца» от жены погибшего ветерана СВО Путин рассказал об условиях перемирия на Украине.

— Мы не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и обеспечил спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам нужен такой вариант, который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим.

О чем еще заявил Владимир Путин на встрече: