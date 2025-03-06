Отправят ли срочников на СВО и будет ли Россия отступать: все заявления Владимира Путина

В преддверии 8 Марта Владимир Путин проводит встречу с женщинами — сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
— Мы с вами встречаемся в преддверии 8 Марта. Праздник очень теплый у нас, в стране всегда отмечают его с особым вниманием к женщинам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, — сказал Путин.
На встрече с женщинами глава государства затронул актуальные темы, касающиеся спецоперации на Украине.
— По поводу повесток на срочную службу. Ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий, — заверил Путин. Призывать не будут также и тех, кто воевал добровольцем в Донбассе до вхождения в состав России
Отдельно он остановился на обсуждении дальнейшего проведения СВО. В ответ на фразу «мы не должны никому уступать, мы должны идти до конца» от жены погибшего ветерана СВО Путин рассказал об условиях перемирия на Украине.
— Мы не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и обеспечил спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам нужен такой вариант, который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Нам ничего чужого не нужно, но и своего мы не отдадим.
О чем еще заявил Владимир Путин на встрече:
поддержал идею по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО;
согласился распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также на пасынков павших участников СВО;
участники СВО, которые отправились в зону боевых действий из мест лишения свободы, смогут получить статус ветерана боевых действий;
поддержка семьям бойцов спецоперации через фонд «Защитники Отечества» будет расширена и на близких пропавших без вести военнослужащих.