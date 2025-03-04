США начали составлять мирный договор с Россией и Европой

Зеленский пока не показал, что готов к переговорам Источник: Saul Loeb / AFP via Getty Images











Работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта на Украине идет полным ходом. Штаты обсуждают нюансы с Россией и Европой. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

— Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы уже разговаривали с союзниками, — сказал политик.

Украина же пока находится в стороне. Однако у нее есть шанс подключиться к разработке мирного плана, уверен вице-президент США.

— Если он (Зеленский. — Прим. ред.) позвонит, и у него будет серьезное предложение о том, как Украина будет участвовать в переговорном процессе, [то он может вернуться], — отметил политик.

Также Вэнс подчеркнул, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Но речь идет не об отправке войск, а об участии в экономике. По его мнению, такой вариант позволит Киеву восстановить страну. Однако пока у Зеленского есть поддержка. Европа убеждает его в том, что он борец за свободу, и надо бесконечно сражаться. Вэнс считает, что европейским союзникам необходимо убедить украинского президента завершить конфликт.