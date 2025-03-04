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Политика Переговоры России и США США начали составлять мирный договор с Россией и Европой

США начали составлять мирный договор с Россией и Европой

Штаты ждут новых предложений от Зеленского

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10 комментариев
Зеленский пока не показал, что готов к переговорам | Источник: Saul Loeb / AFP via Getty ImagesЗеленский пока не показал, что готов к переговорам | Источник: Saul Loeb / AFP via Getty Images

Зеленский пока не показал, что готов к переговорам

Источник:

Работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта на Украине идет полным ходом. Штаты обсуждают нюансы с Россией и Европой. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

— Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими. Мы уже разговаривали с союзниками, — сказал политик.

Украина же пока находится в стороне. Однако у нее есть шанс подключиться к разработке мирного плана, уверен вице-президент США.

— Если он (Зеленский. — Прим. ред.) позвонит, и у него будет серьезное предложение о том, как Украина будет участвовать в переговорном процессе, [то он может вернуться], — отметил политик.

Также Вэнс подчеркнул, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Но речь идет не об отправке войск, а об участии в экономике. По его мнению, такой вариант позволит Киеву восстановить страну. Однако пока у Зеленского есть поддержка. Европа убеждает его в том, что он борец за свободу, и надо бесконечно сражаться. Вэнс считает, что европейским союзникам необходимо убедить украинского президента завершить конфликт.

28 февраля президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского. Там у них произошла ссора, в результате которой президента Украины попросили покинуть здание. В итоге в США приняли решение остановить всю военную помощь Киеву. По данным NY Post, это касается в том числе того оружия, которое уже находится в Европе для переправки, теперь же оно останется на месте. Помощь могут возобновить, если Украина покажет, что готова к миру. Пока же американская сторона подвижек в этом направлении не наблюдает.

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Джей Ди Вэнс Дональд Трамп Владимир Зеленский Переговоры Мирный план
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Комментарии
11
Гость
1 час
Похоже что у Трампа ни чего не получается. Его диковатые заявлений о каких то сделках никто в серьёз не воспринимает. Но у него есть ещё почти 4 года времени. Может чего и получится.
Гость
1 час
Сюжет фантастического фильма. 2029 год. С переговорами у Трампа ни чего не получилось. Его президентский срок закончился. СВО продолжается. В США выбирают нового президента. Им становится демократ...
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