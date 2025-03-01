Даже не надейтесь. Чего уж точно не произойдет после ссоры Трампа с Зеленским

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Февраль выдался во всех отношениях теплым. Начало диалога между Вашингтоном и Москвой в России встретили с большим позитивом. Хотя вопросы урегулирования конфликта на Украине пока очень далеки от ответов. И как бы россияне ни пытались сдерживать улыбку, но она всё равно пробивается в виде роста фондового рынка на 26% с начала декабря и укрепления рубля на 18%. Как из рога изобилия сыплются сообщения разной степени достоверности о возвращении западных брендов и инвесторов.

Но весна хоть и неизбежна, как правило, она наступает не сразу. Драматичный уход президента Зеленского из Овального кабинета ударил (не) последними заморозками. Пессимистичный отдел бизнеса «Фонтанки» собрал самые маловероятные события, которые могут произойти на горизонте года, даже если подпишут мирный договор.

Массовая отмена санкций

Чего точно не стоит ожидать, это отмены антироссийских санкций. Вернее, их быстрой отмены. Как говорил в интервью «Фонтанке» первый министр экономики современной России Алексей Нечаев, санкции если и могут снять, то в первую очередь те, которые невыгодны самим западным компаниям.

Подавляющее большинство ограничений с нами надолго, и, говоря об этом, эксперты отсылают либо к опыту отмены США поправки Джексона — Вэника в отношении России, которая растянулась почти на четыре десятилетия, либо к урегулированию вьетнамского конфликта, продолжавшемуся долгие годы после вывода американских войск из Вьетнама. Уверенности в этом добавляет то, что накануне президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции против России.

Более того, самые прагматичные и осторожные люди в этом мире — банкиры (а быть российским банкиром — это +100 к устойчивости) — не только не ожидают отмены санкций, но еще и готовы к их ужесточению (в отношении себя). Именно из такого сценария исходит «Сбер», а до этого в ВТБ объясняли, почему не ожидают смягчения ограничений. В частности, там обратили внимание, что, даже если со стороны Америки может быть потепление, Европа выступает с диаметрально противоположных позиций.

— Мы находимся на самом раннем этапе, из которого при всей скорости и тех позитивных тонах, которые из первых контактов исходят, пока нельзя делать никаких далекоидущих выводов, — говорил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Среди областей, которые могут быть подвержены серьезным изменениям вслед за геополитикой, он назвал рынок ценных бумаг, валютный рынок, международные расчеты и работу с заблокированными активами. В первых двух, наиболее волатильных областях, подвижки налицо, во вторых двух — их пока не было, но если и говорить о возможном смягчении санкций, то где-то в этой плоскости.

Возобновление торговли с Европой

Каждый последующий пункт обзора в той или иной степени вытекает из предыдущего, так что повторяемся: даже если США изменили свою точку зрения на российско-украинские отношения, Европа в лице ее руководства этого не сделала, а даже, наоборот, грозит новыми санкциями. Отдельные страны, такие как Венгрия и Румыния, оппонируют генеральной линии, но их возможности ограничены. Локомотивом ЕС выступает Германия, а ее новый канцлер Фридрих Мерц придерживается скорее антироссийских взглядов.

К тому же на фоне политики Трампа обостряются противоречия между ЕС и США. Американский лидер уже объявил, что вводит 25-процентные таможенные пошлины на экспорт товаров из региона. Как объяснял «Фонтанке» философ и футуролог Сергей Переслегин, сейчас Штатам «выгоднее грабить Европу, чем Россию». Даже чисто психологически теперь такое отношение непросто.

Открытие границ

Пока признаков восстановления отношений глобальной Европы с Россией не наблюдается. На фоне этого было бы наивно ждать открытия границ. В некоторых странах машины с российскими номерами конфискуют. Так что дорогостоящие транзитные перелеты через соседние и дружественные страны с российскими путешественниками надолго.

Финский «Фейри», сыр и другие товары, к которым привыкли петербуржцы, придется покупать втридорога на досках объявлений либо придется отказаться от них вовсе. Финны если и откроют границы, то точно самыми последними. Ведь в их решении закрыться на замок был не только политический аспект, но и попытка регулировать миграционный трафик. Не заинтересована в открытии границ с Россией на полную и соседняя Эстония, чего не скажешь об отдельных жителях и предпринимателях из этих стран, но это — другая история.

Возвращение иностранных брендов

Пока что возвращение брендов существует на уровне слухов в СМИ. Мнения экспертов относительно того, насколько это далеко от реальности, разделились. Одни считают, что быстро вернуться могут те, кто, уходя, прописал такой вариант развития событий в договоре. Другие отмечают, что для серьезных и крупных брендов вроде Coca-Cola и McDonald’s это будет нецелесообразно. Во-первых, придется взять на себя обязательства по кредитам, которые набрал новый менеджмент; во-вторых, вложиться в масштабный ребрендинг; в-третьих, в ряде случаев отечественные игроки вполне себе справились с импортозамещением.

Также в России продолжают действовать жесткие ограничения на хождение капитала, которые выкручены на максимум, чтобы «недружественные» знали, что им здесь не рады. Вероятность того, что сделки в компаниях, которые уже были выкуплены у иностранцев, развернут, очень мала, считает директор аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

— С наименьшей вероятностью быстро разрешат вывод капитала иностранных инвесторов, который сейчас депонирован на счетах типа «С», — также говорит он. Быстрого ослабления валютного контроля и ограничений на снятие наличной валюты тоже ждать не стоит.

Доллар по 50

В телеграм-каналах завирусилась картинка: в начале доллар стоил 86,5 рубля, «в конце» (по мнению авторов мема) — тоже 86,5 рубля. Это, конечно, манипуляция, ведь курс колеблется постоянно и за последние три года пересекал указанный уровень несколько раз. Так что такое сравнение абсолютно ничего не значит.

Летом 2022 года доллар стоил 50 рублей, и тогда лица, принимающие решения, разводили руками — таковы чудеса торгового баланса. Курс определяется соотношением экспорта и импорта. Тогда сложилась ситуация, что Россия на фоне роста цен на нефть продавала энергоресурсы за границу задорого, а импортировала мало товаров, поскольку цепочки поставок не успели адаптироваться к санкциям.

Сейчас рубль укрепляется на геополитическом позитиве, но когда его эффект закончится, снова будет зависеть от соотношения экспорта и импорта. Оно складывается не в его пользу. Во-первых, физический объем экспорта падает, а цены на нефть уперлись в «потолок». Например, ЦБ в своих прогнозах теперь вместо Brent публикует экспортную цену российской нефти. В 2025 году она составит 65 долларов за «бочку», а в 2026–2027 годах — 60 долларов. Эти значения вдвое ниже пиков 2022 года. Во-вторых, импорт восстановился достаточно и будет понемногу расти в следующие годы.

— Даже если мирное урегулирование конфликта случится в 2025 году, российская экономика на горизонте года точно не вернется даже к условиям 2021 года, не говоря уже о доковидном 2019-м, — говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Экономика уже находится в состоянии структурной трансформации — с увеличенной долей военного сектора, с «разворотом» большинства внешнеэкономических связей на Восток, с поддерживаемыми государством проектами импортозамещения.

Если боевые действия всё же завершатся, а санкции будут смягчены, эксперт допускает обратный переток кадров в гражданские секторы, снижение доли оборонных расходов бюджета, а также определенную нормализацию условий во внешней торговле, международных расчетах, частичное возвращение брендов.