Трамп отчитал Зеленского, накричал на него и выгнал из Белого дома. Подробности «исторического спора» в США

Спор выглядел крайне красноречиво Источник: РИА Новости / T.me











28 февраля в Белом доме встретились Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Переговоры обернулись скандалом: по их итогам президенты поссорились, а Зеленского попросили уйти.

Собрали ключевое о конфликте, который уже называют историческим для Украины.

С чего всё началось?

Контекст у встречи был благожелательным. До ее начала Трамп сказал, что испытывает к Зеленскому «большое уважение» — и уверен, что они поладят. При встрече президенты пожали руки, Трамп отметил, что Зеленский «приоделся». Вероятно, имелось в виду, что тот в обычной темной одежде, а не футболках цвета хаки, в которых часто появляется.

Разговор также пошел спокойно. Говорили трое: Дональд Трамп, его вице-президент Джей Ди Вэнс и сам Зеленский. Говорили разное — однако голосов никто не повышал.

Трамп настаивал на прекращении огня, подчеркивал, что хочет мира и что у него отлично идут переговоры с Россией. Президент США настаивал на том, что гибель людей с обеих сторон — это трагедия.

Зеленский возражал ему. Тем не менее Трамп не вступал в грубый конфликт. Он даже дал понять, что США продолжат оказывать Украине военную помощь.

Женщина на видео — посол Украины в США. На запись попала ее реакция на спор Источник: РИА Новости / T.me

Так что стало спусковым крючком?

Это был разговор Зеленского и Джей Ди Вэнса. Зеленский пытался убедить американцев в том, что им не стоит вести диалог с Владимиром Путиным. Он прочитал эмоциональный монолог, который закончил фразой: «Так о какой дипломатии вы говорите, Джей Ди?»

Вэнс его осадил:

— Я вижу историю и я вижу, что творится с народом Украины. Я вижу, что вы не можете набрать достаточно людей в армию. По-вашему, это уважительно — прийти в Овальный кабинет США и атаковать администрацию США, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?

Вэнс спорит с Зеленским Источник: РИА Новости / T.me

— Проблемы есть у всех, даже у вас. Просто у вас есть прекрасный океан (который отделяет США от России. — Прим. ред.), и вы проблем пока не чувствуете. Но в будущем вы их почувствуете, — пригрозил Зеленский Вэнсу.

Тогда в разговор вмешался Трамп. Он поддержал Вэнса.

— Не диктуйте нам, что мы будем чувствовать. Вы не в том положении, чтобы что-то нам диктовать. У вас нет карт (то есть нет сильной позиции для переговоров, Трамп говорил о них, используя метафору с карточной игрой. — Прим. ред.). С нами у вас появятся карты. Вы играетесь с жизнями миллионов людей, с третьей мировой! Ваша страна в большой беде. Вы не побеждаете, ваш единственный шанс на хороший исход событий — это мы, — говорил Трамп Зеленскому.

Как шел спор?

Трамп потребовал от Зеленского согласиться на прекращение огня. Зеленский пытался перебить Трампа, и тот начал говорить на повышенных тонах.

Судя по видео, были фразы, которые вызывали у Трампа особое раздражение. Это слова Зеленского о том, что Украина «была одна» в начале конфликта — Трамп тут же ответил, что Украину поддерживали США.

— Вы не были одни. Вы не были одни! Мы через этого тупого президента (так Трамп назвал Джо Байдена, предыдущего президента США .— Прим. ред.) дали вам 350 миллиардов долларов, — возмутился Трамп.

Он добавил: если бы не американское оружие, то для Украины всё закончилось бы «за две недели». Зеленский с сарказмом ответил: «Я уже слышал, что за три дня». Сарказм американцы не оценили.

— С этим будет непросто иметь дело, — констатировал Трамп.

— Может, просто скажете: «Спасибо?» — добавил Вэнс.

Фрагмент конфликта Источник: РИА Новости / T.me

Затем спор уходил всё дальше. Трамп перечислял проблемы Украины и даже передразнивал Зеленского.

— «Я не хочу прекращения огня, я не хочу прекращения огня», — цитировал Трамп Зеленского, кривляясь при этом.

Зеленский пытался возражать, однако Трамп не давал ему говорить.

— У вас заканчиваются солдаты, а вам предлагают чертовски хорошую сделку. Вы должны показывать благодарность. Без нас у вас ничего нет. Ваши люди — очень храбрые, но либо вы заключаете эту сделку, либо США умывают руки. Вы не показываете благодарности, а это, скажу прямо, некрасиво. Это очень некрасиво. Мы увидели достаточно, — резюмировал Трамп.

Зеленский уезжает из Белого дома. Кадры телеканала Fox News Источник: РИА Новости / T.me

Что в итоге?

Встреча закончилась досрочно. По данным журналистов, Зеленский не сам покинул Белый дом — американцы сказали ему уйти.

— Трамп выгнал Зеленского. Сделка по редкоземельным металлам не была подписана. Украинцы умоляли о перезагрузке диалога, но Рубио и Уолтц (приближенные Трампа. — Прим. ред.) сказали, что Зеленский должен покинуть территорию Белого дома. Ему сказали вернуться, когда он будет готов к миру, — передал телеканал Fox News.

Трамп открыто поделился своими мыслями.

— У нас была очень содержательная встреча. Мы узнали много нового — мы не узнали бы этого без личного разговора с таким давлением. Я понял, что Зеленский не готов к миру. Он проявил неуважение к США. Он может вернуться, когда будет готов к миру, — заявил Трамп. Слово «мир» он написал с большой буквы.

Зеленский отреагировал лишь коротким постом в соцсети.

— Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку и за этот визит. Спасибо, Дональд Трамп, Конгресс и люди Америки. Украине нужен справедливый и долгий мир, и мы работаем именно на него, — написал Зеленский.