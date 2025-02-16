Помощь Украине теперь под вопросом, а Европу оставили без права голоса: итоги Мюнхенской конференции

Выступление вице-президента США стало одним из ключевых в Мюнхене Источник: Securityconference.org











Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля 2025 года. В ней приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Россия не находится в их числе с 2022 года.

В ходе конференции прошел ряд круглых столов, посвященных политике новой администрации США и укреплению европейской обороны, но одной из ключевых тем конференции стала ситуация на Украине.

Переговоры по Украине

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог сообщил, что Вашингтон на переговорах будет учитывать мнение Европы. Однако до участия в процессе их не допустят. Это не очень обрадовало представителей ЕС. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу выдвигать конкретные предложения вместо жалоб на то, что она может оказаться вне переговоров по Украине.

Келлог добавил, что пока не может рассказать, каким он видит предоставление гарантий безопасности Украине по итогам урегулирования конфликта.

А президент Украины Владимир Зеленский выдвинул очередные условия для переговоров и встречи с президентом России Владимиром Путиным вполне четко. Он согласен это сделать только после согласования мирного плана с американскими и европейскими властями. Украинский лидер также заявил, что без помощи Запада Киеву не выжить, потребовав ежегодного финансирования армии в размере 40 млрд и создания войск, сопоставимых по численности с российскими.

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта встретились в Мюнхене с Зеленским и пообещали ему стабильную поддержку Украины до достижения мира.

Не все предложения Заленского оценили европейские лидеры. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против создания объединенной армии Европы.

— Я думаю, нам следует быть аккуратнее с этим термином. Если под этим вы понимаете объединение национальных армий (европейских стран), то это не произойдет, — заявил Сикорский в интервью телеканалу TVP World. При этом он поддержал идею развития военных возможностей Евросоюза.

Более того, в Мюнхене прошла крупная демонстрация. Протестующие выступили за мирные переговоры и против поставок оружия Украине и Израилю.

Угроза Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции, подчеркнул, что Штаты намерены достичь урегулирования конфликта на Украине и добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.

Он отметил, что Европа отходит от ценностей демократии, что является наибольшей угрозой, чем Россия, Китай или какой-либо другой внешний фактор. Вэнс также подверг критике ЕС за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. Он подчеркнул, что Европа боится собственных избирателей.

Западные СМИ писали, что речь Вэнса стала ударом под дых для европейских лидеров. С похожим мнением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словами, вице-президент США дал объективную, хоть и не встретившую поддержки, оценку ситуации в Европе, что вызвало негативную реакцию у лидеров ЕС. Володин спрогнозировал серьезные и болезненные перемены в содружестве, сопровождающиеся конфликтами и кризисами.

Он согласился, что демократические процедуры игнорируются, а это создает препятствия для обновления власти и реализации запросов общества. В качестве примеров он приводит случаи давления на политические процессы в Румынии, Франции и Германии, написал Володин в своем Telegram-канале.

Санкции против России

Китай дал понять, что экономические ограничения бесполезны. Министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул, что страна будет продолжаться закупать газ у РФ. По его словам, нет необходимости политизировать торговые отношения. В любом случае альтернатив по необходимым объемам нет, а работать себе во вред Китай не намерен.

— Мы всегда выступали за то, чтобы все споры и разногласия решались политическим путем, потому что санкции не способны полностью разрешить проблему, — уточнил Ван И.

В качестве примера он привел опыт введения санкций против Ирана, которые, по его словам, оказали серьезное давление на экономику страны, прежде чем были ослаблены. Это, по мнению Келлога, подтверждает эффективность санкционного механизма.

При этом спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог допустил ужесточение санкций, чтобы попытаться лишить РФ доходов от продажи нефти. Он также отметил, что нынешний уровень санкционного давления на Россию далек от максимального. Согласно его оценке по десятибалльной шкале, то степень их жесткости можно оценить на шесть баллов, в то время как эффективность — только на три.

Что будет дальше

Судя по всему, многие европейские лидеры остались недовольны конференцией. Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал в соцсети X призыв с намеком, что ждать его на подобных мероприятиях больше не стоит. При этом он отметил, что само место ему приглянулось.

— Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, отличное пиво, прекрасная Пинакотека. Как историк и политик, единственную вещь, которую я могу сегодня сказать, это: «Мюнхен. Никогда снова», — написал Туск.