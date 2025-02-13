Дональд Трамп созвонился с Путиным и Зеленским: первые итоги переговоров

Трамп объявил, что начинает переговоры о завершении конфликта на Украине Источник: whitehouse / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ); Артем Устюжанин / MSK1.RU; Zelenskiy / Official / Telegram











Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.

Собрали главное из заявлений политиков в этом материале.

Разговор с Владимиром Путиным Трамп назвал «очень продуктивным». Политики сошлись во мнении, что странам пора работать вместе — и начать контактировать не только путем телефонных звонков, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву.

— Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы, — рассказал Дональд Трамп. — Сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в конфликте с Россией/Украиной. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга.

Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому. Дональд Трамп Президент США

Со стороны США переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.

Помимо прочего, политики обсудили конфликт на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу, а также обмен граждан США и РФ.

Этот разговор Путина и Трампа стал первым за практически пять лет. Судя по официальному сайту Кремля, предыдущая беседа политиков состоялась 23 июля 2020 года.

Сразу после Дональд Трамп связался с Владимиром Зеленским. Беседа, по его словам, прошла «очень хорошо».

— Мы обсудили множество тем, связанных с конфликтом [на Украине]. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными, — сообщил американский президент. — Пора прекратить этот нелепый конфликт, в котором произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народы России и Украины!

Украинский лидер также рассказал о «длительном разговоре» с Трампом. Политики обсудили «много нюансов»: как дипломатических и военных, так и экономических.

— Продолжительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд, — поделился Зеленский. — Украина больше всех хочет мира.

Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, продолжительный мир. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что лидеры стран договорились о дальнейших контактах и встречах.

Также стороны обсудили подготовку соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Последнее предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Штатов.

После разговоров Трампа с Путиным и Зеленским в Белом доме сделали несколько заявлений. Среди них:

США выступают за достижение мирной сделки;

Штаты пока не готовы говорить о возможности очной встречи американского лидера с Путиным и Зеленским;

Трамп рассматривает Путина как «конкурента в регионе», но считает важным поддержание дипломатических отношений.

В ООН тем временем сообщили, что готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине и рады любым усилиям стран.