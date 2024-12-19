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Политика Итоги с Путиным Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос журналиста — он был про слово из трех букв

Владимир Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос журналиста — он был про слово из трех букв

Журналиста беспокоит проблема затопления континентов

157
2 комментария

Ответ получился шутливо, но серьезно

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Владимир Путин рассказал анекдот о доме в ответ на вопрос одного из журналистов про уход континентов под поду. Один из журналистов отметил, что многие люди говорят — в течение 10-12 лет страны Европы, Америки могут уйти под воду. Он уверен, что все эти люди начнут проситься в Россию и нужно что-то с этим делать.

В ответ Владимир Путин решил ответить анекдотом.

— Семья сидит за столом. Мальчик разгадывает кроссворд: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Мальчик: «За что? Это же дом». Папаша берет жене тоже бум: «О доме нужно думать», — пошутил президент. — Вы сказали по поводу того, что какие-то континенты будут уходить под воду. О доме нужно думать! О наших прибрежных городах. Если кто-то будет переселяться — нужно думать, что с этим делать. Мы самая большая страна по территории в мире. И нам есть куда расселять людей. Но нужно заранее подумать о правилах. Это не праздный вопрос.

Мы ведем онлайн-трансляцию с итогов года с Владимиром Путиным.

Сегодня президент обвинил Google в замедлении YouTube.

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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Большая часть Росси составляет вечная мерзлота. В случае потепления там будет одна гигантская топь.
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