Путин объяснил, почему сменил губернатора Курской области

Сегодня в Гостином дворе в Москве президент России Владимир Путин подводит Итоги года. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Путин объяснил назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
–Он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать, — подчеркнул президент.
Согласно заявлению главы государства, Хинштейн будет вести индивидуальную работу с жителями Курской области.
В ночь на 6 декабря Владимир Путин сменил главу Курской области. Врио губернатора стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его предшественник продержался на посту меньше трех месяцев. Путин провел встречу с Хинштейном, где поинтересовался, готов ли он занять губернаторское кресло. Главной задачей президент назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются. В этом Хинштейну должен помочь опыт работы советником директора Росгвардии.