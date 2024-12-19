НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

облачно, без осадков

ощущается как -20

2 м/c,

ю-з.

 748мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги года с Владимиром Путиным
Фонари в парке бьются током
Объединили школы и детсады
Что из продуктов подорожало
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Что дарить на Новый год
Политика Итоги с Путиным Путин объяснил, почему сменил губернатора Курской области

Путин объяснил, почему сменил губернатора Курской области

Он назвал Хинштейна опытным человеком, умеющим работать с людьми

38
Написать комментарий

Путин рассказал, почему выбрал губернатором Курской области именно Хинштейна

Источник:

Сегодня в Гостином дворе в Москве президент России Владимир Путин подводит Итоги года. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Путин объяснил назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

–Он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать, — подчеркнул президент.

Согласно заявлению главы государства, Хинштейн будет вести индивидуальную работу с жителями Курской области.

В ночь на 6 декабря Владимир Путин сменил главу Курской области. Врио губернатора стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его предшественник продержался на посту меньше трех месяцев. Путин провел встречу с Хинштейном, где поинтересовался, готов ли он занять губернаторское кресло. Главной задачей президент назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются. В этом Хинштейну должен помочь опыт работы советником директора Росгвардии.

ПО ТЕМЕ
Путин Курская область Итоги Александр Хинштейн Владимир Путин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление