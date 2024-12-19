Путин объяснил, почему сменил губернатора Курской области

Путин рассказал, почему выбрал губернатором Курской области именно Хинштейна Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня в Гостином дворе в Москве президент России Владимир Путин подводит Итоги года. Глава государства отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Путин объяснил назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

–Он в принципе человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, я поэтому его туда и назначал. Он длительное время работает в Государственной Думе, с избирателями своими напрямую работает, умеет это делать, — подчеркнул президент.

Согласно заявлению главы государства, Хинштейн будет вести индивидуальную работу с жителями Курской области.