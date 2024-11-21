Украина атаковала британским оружием, Россия ответила новыми ракетами. Чем опасны снаряды, из-за которых Путин выступил с обращением

Фото крылатой ракеты Источник: Nicolas Economou / NURPHO, Associated Press / File











Пару дней назад, 19 ноября, Украина атаковала Россию американскими дальнобойными ракетами ATACMS. США сняли вето на их использование по российским регионам.

Вслед за этим политики из других стран начали рассуждать о том, чтобы дать Киеву право использовать свои ракеты для ударов по России. 21 ноября Украина применила британские ракеты Storm Shadow. Россия в ответ атаковала Украину ракетами «Орешник» Рассказываем, что о них известно.

Что это за ракеты?

Storm Shadow разработана в конце девяностых — начале двухтысячных годов. Она используется в Вооруженных силах Великобритании и Франции. В Париже, правда, она носит другое название — SCALP-EG.

Это крылатая ракета воздушного базирования. Она предназначена для поражения стратегически значимых отдаленных объектов. К примеру, ее применяют по укрепленным командным пунктам, бункерам, портовой инфраструктуре, аэродромам, мостам.

Дальность полета такой ракеты внушительная — порядка 250–500 километров. На экспорт обычно поставляются ракеты с дальностью порядка 300 километров. А значит, под ударом находятся все новые регионы, Крым, Краснодарский край, Ростовская область и приграничные районы страны.

Storm Shadow могут обходить противовоздушную оборону (ПВО), а также «скрываться» от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Также в ракету встроена тройная система наведения. При запуске Storm Shadow ведет гироскоп в определенный квадрат местности. Когда цель близка, включается система по типу GPS и корректирует полет. Перед ударом используется оптико-электронная система — камера. Компьютер ищет цель, подобную той, которую заложили в память перед стартом, и поражает ее.

Почему Киев использовал Storm Shadow?

Поставки британской дальнобойной ракеты Киеву начались в мае 2023 года. За полгода Украина получила более 200 Storm Shadow и Scalp. Однако одно из условий, которые ставил Запад, — не использовать их по территории России.

Риторика сменилась в выходные, когда Белый дом начал обсуждать эту возможность для своих ATACMS. Официальные лица США говорили, что будут принимать решения, опираясь на ситуацию на поле боя. После этого уже европейские СМИ заявили, что Франция и Великобритания разрешат бить по России.

Газета Le Figaro позже удалила новость о таком разрешении. Официальные лица тоже стали отрекаться от этого. Но, по данным The Times, США сняли возражения против применения ракет Storm Shadow.

В результате 19 ноября Киев ударил по Брянской области американскими ATACMS, а уже 21 ноября над Россией сбили британские Storm Shadow. Об этом отчиталось Минобороны.

Как ответила Россия

После второго удара президент Владимир Путин решил выступить с экстренным обращением.

Он рассказал, что в ответ на это Россия использовала свое дальнобойное оружие — «Орешник». Зеркальный ответ пришелся на один из крупнейших промышленных комплексов в Днепропетровске.

— В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. <…> Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов — это 2,5–3 км в секунду, — объяснил Путин.

«Орешник» — это новое российское оружие. По своей специфике ракеты «Орешник» похожи на британские, им тоже не страшны системы ПВО. Президент подчеркнул, что Россия будет отвечать на агрессию зеркально. Однако под конец своей речи президент выступил за мирное решение конфликтов.