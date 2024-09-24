Израиль начал наступление на «Хезболлах» в Ливане. Страна встала в пробки, города в огне: видео

Видео атак Источник: SHOT / T.me

23 сентября армия Израиля начала «упреждающую наступательную операцию» на объекты движения «Хезболлах» в Ливане. Собрали главное об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Заявленная цель наступления — уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлах». Согласно позиции Израиля, удары наносятся в ответ на многомесячные обстрелы страны отрядами «Хезболлах». Из-за этих атак десятки тысяч израильтян пришлось эвакуировать из приграничных регионов.

В итоге ЦАХАЛ за сутки нанесла удары более чем по 1,6 тысячи объектов. Ливан сообщил о сотнях погибших и раненых, а также ответил запуском по Израилю ракет и дронов.

Ракетная тревога впервые прозвучала в израильской Хайфе — прежде атаки не достигали этого города Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Армия Израиля призвала жителей Ливана немедленно покинуть здания и районы, якобы «используемые „Хезболлах“ в военных целях». По мнению израильтян, «Хезболлах» прячет в домах и гаражах мирных жителей оружие. Эти цели Израиль решил поражать.

Ливанцы отнеслись к предупреждению серьезно: на юге страны выстроились многокилометровые пробки. Люди в них пытаются как можно скорее покинуть опасные места.

Источник: «Осторожно, новости» / T.me

— Израиль ведет войну не с вами [народом Ливана], а с «Хезболлах». Слишком долго движение «Хезболлах» использовало вас в качестве живого щита, размещая ракеты в ваших гостиных и снаряды в вашем гараже. Эти ракеты и снаряды нацелены прямо на наши города, прямо на наших граждан, — передает ТАСС специальное обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Гражданам Израиля Нетаньяху заявил, что им «предстоят сложные дни».

Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Кратко — о последствиях атак:

США решили перебросить на Ближний Восток дополнительные войска;

также США выступили за срочную остановку эскалации путем дипломатии;

иностранные авиакомпании отменили все рейсы в Израиль до 14 октября;

в Израиле ввели особое положение в сфере гражданской обороны на 48 часов;

ряд стран выступили с осуждением операции Израиля. Турция заявила, что атаки грозят «ввергнуть весь регион в хаос», Катар — что они ставят Ближний Восток «на край пропасти», Палестина призвала «положить конец агрессии»;

взаимные удары из Израиля и Ливана продолжаются.

Обострение началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.