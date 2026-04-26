Появилась еще одна веская причина для увольнений: многие о ней даже не подозревают

Работодатель может прописать запрет на использование нейросетей в трудовом договоре Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Привычка обращаться за помощью к нейросети, например, в написании отчета или генерации презентации, может повлечь за собой дисциплинарное наказание. А в отдельных случаях работнику грозит увольнение.

Само по себе использование искусственного интеллекта (ИИ) не является поводом для отстранения специалиста. Однако есть нюанс, сообщает РИА Новости.

«Работодатель может установить запрет на использование ИИ в работе конкретного сотрудника или организации в целом, и тогда обращение к нейросетям может быть расценено начальством как нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей», — пишет информационное агентство со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Однократное использование нейросетей в таких случаях не приведет к увольнению — речь идет о систематических нарушениях, уточнило издание. Если работник не реагирует на замечания и выговоры, продолжая игнорировать установленные правила, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.

Сейчас российское законодательство пока не регулирует использование ИИ на рабочем месте. Это означает, что каждая компания самостоятельно определяет свои правила: разрешать, ограничивать или запрещать применение нейросетей в профессиональной деятельности.