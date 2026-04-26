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Работа Появилась еще одна веская причина для увольнений: многие о ней даже не подозревают

Появилась еще одна веская причина для увольнений: многие о ней даже не подозревают

К серьезным последствиям может привести один пункт в должностной инструкции

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Работодатель может прописать запрет на использование нейросетей в трудовом договоре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРаботодатель может прописать запрет на использование нейросетей в трудовом договоре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Работодатель может прописать запрет на использование нейросетей в трудовом договоре

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Привычка обращаться за помощью к нейросети, например, в написании отчета или генерации презентации, может повлечь за собой дисциплинарное наказание. А в отдельных случаях работнику грозит увольнение.

Само по себе использование искусственного интеллекта (ИИ) не является поводом для отстранения специалиста. Однако есть нюанс, сообщает РИА Новости.

«Работодатель может установить запрет на использование ИИ в работе конкретного сотрудника или организации в целом, и тогда обращение к нейросетям может быть расценено начальством как нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей», — пишет информационное агентство со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Однократное использование нейросетей в таких случаях не приведет к увольнению — речь идет о систематических нарушениях, уточнило издание. Если работник не реагирует на замечания и выговоры, продолжая игнорировать установленные правила, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор.

Сейчас российское законодательство пока не регулирует использование ИИ на рабочем месте. Это означает, что каждая компания самостоятельно определяет свои правила: разрешать, ограничивать или запрещать применение нейросетей в профессиональной деятельности.

В некоторых случаях использование генерации изображений может повлечь за собой серьезные правовые последствия — от штрафов в миллионы рублей до возбуждения уголовного дела. Но это не единственный повод для проблем на работе. Кому грозят сокращения и увольнения в 2026 году, а также что нужно знать, чтобы не потерять работу, мы рассказывали в этом материале.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Работодатель Увольнение Сокращения Трудовой договор Должностные полномочия
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Комментарии
4
Гость
27 апреля, 08:25
у меня на работе пьют, принимают разные препараты, руководство не только наше но и заказчика смотрит на это сквозь пальцы, им главное чтоб работа шла. они понимают что как раньше очереди из приезжих со стран ближнего зарубежья давно нет.
poschehon

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27 апреля, 05:57
Ерунда какая-то... Если нет статьи закона в трудовом законодательстве, который запрещает использовать ИИ, то на каком основании сотрудник должен быть уволен? Во - вторых, откуда работодатель узнает, что сотрудники используют им, если например, он такой отчёт будет делать дома?
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