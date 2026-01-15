Гуля-нелегал. Зачем в России из мигрантов делают дешевую и бесправную рабсилу

Бесправные женщины готовы на любую работу за копейки Источник: Артём Устюжанин / MSK1. RU

Борьба с незаконными мигрантами у нас развернута по всей стране как с главным злом, при этом, вот парадокс, создается ощущение, что именно эти нелегалы выгодны всем, их можно использовать на полную катушку и почти не платить за работу. Особенно это видно в главном городе-курорте — Сочи. Или мигранты сами во всём виноваты?

В Сочи активно ведется строительство многих инвестиционных объектов. Именно туда чаще всего и набирают трудовых мигрантов из бывших союзных республик через компании-субподрядчики. В многочисленных заведениях общепита тоже полно женщин-азиаток, которых узнаешь не только по внешности, но и по «этно-нарядам», привыкнуть к которым большинство из местных жителей так и не смогли. В проблеме разбирается SOCHI1.RU.

Работают без оформления, без санитарных книжек и даже без спецформы

— Живу рядом с «Чайхоной» вблизи набережной Сочи и каждое утро наблюдаю работниц заведения. В чём пришли, в том и работают. Овощи чистят рядом с мусоркой, прямо на асфальте. И ни разу не видела тут рейда по выявлению нелегалов, — рассказывает жительница Сочи.

Вопреки полному запрету, введенному в Краснодарском крае на работу иностранцев по патентам в разных сферах деятельности, начиная со здравоохранения, заканчивая утилизацией отходов, выходцев из азиатских республик в Сочи только множится с каждым годом. На курорте, теперь уже федерального значения, проживает порядка 127 представителей разных национальностей. Но даже на этом фоне за последние три года заметно, что город сильно «обазиатился». И в то время как власти ведут борьбу с трудовыми нелегалами, их почему-то становится всё больше. Утром и вечером в час пик общественный транспорт полон выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Куда едут? На работу, как и местные жители: на стройку, дворниками, горничными, посудомойщицами, кухонными рабочими и даже поварами.

Поток трудовых мигрантов на курорт обусловлен кадровым голодом и особой сочинской ментальностью, которая ассимилирует понаехов с разных уголков страны. Переезжающие на ПМЖ в Сочи перенимают за пару-тройку лет вальяжное отношение к работе. Местные не хотят идти на неквалифицированную работу. А ведь кто-то должен мыть посуду, мести улицы, убирать номера и обслуживать гостей. И за самую непрестижную работу берутся именно трудовые мигранты. Причем работодателю выгоднее именно незаконные.

Почему в Сочи стало так много мигрантов?

— Вы тоже заметили, что в Сочи стало очень много мигрантов из Таджикистана? — спрашивает меня сочинка Оксана. — Выезжаю на работу и каждый раз их полный автобус. Это реально начала работать политика новая по миграции или наших мужиков «иностранными специалистами» решили заменить?

В инвестиционном пакете Сочи сейчас 60 проектов, большая часть из которых реализуется активными темпами. Строится много жилья, гостиниц, инфраструктурных объектов. Но даже на строительстве таких мегакомплексов с апартаментами, как гостиница «Приморская», привлекают трудовых мигрантов. Где-то соблюдается трудовое законодательство, а где-то и нет. К примеру, в Сириусе прошлым летом 65 трудовых мигрантов были вынуждены обратиться в полицию с заявлением о невыплате зарплаты с января по апрель 2025 года. Как выяснилось, пострадавших наняла субподрядная организация для реконструкции 11-го корпуса «Сочи Парк Отеля». Общий долг по зарплате превысил более 7,8 млн рублей.

Двойные стандарты?

Источник: Артём Устюжанин / MSK1. RU

Еще год назад в одной из публикаций в интернете на тему мигрантов в Сочи наткнулась на высказывание одного из военкоров о том, что, дескать, известный курорт способен справиться с миллионами туристов без привлечения к работе иностранных граждан. И что в Сочи нет трудовых мигрантов в сфере услуг. Странные заявления.

Всё — с точностью до наоборот. Для примера: на известном сайте по поиску работы sochi.gorodrabot.ru числится более 170 вакансий «для граждан Таджикистана». Именно так они и обозначены. А во-вторых, политика в отношении трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана носит какой-то двойной стандарт.

Минувшей осенью, в преддверии девятого заседания рабочей группы «Таджикистан — Россия», прямо накануне мероприятия сотрудники ОВМ УВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ провели рейды по стройкам Сочи на выявление нелегалов. Только с одной стройки ЖК в Сочи вывезли разом 10 иностранных граждан Узбекистана и Таджикистана, работавших разнорабочими без разрешений. А на самом заседании рабочей группы «Таджикистан — Россия», проходившей в рамках Международной недели охраны труда, обсуждали ущемление прав мигрантов из Таджикистана и соглашение об организованном наборе на работу в Россию граждан республики.

Эксперты, как сообщает ряд СМИ, отмечают, что подобные встречи носят в большей степени показательный характер, и с каждым годом ситуация мигрантов в России становится всё сложнее. В данном контексте, как сообщает MSK1.RU, партия «Новые люди» предложила новый цифровой инструмент — систему «Мигрант ID». Система позволит отслеживать каждого трудового мигранта в России с момента его въезда на территорию страны и до выезда.

В декабре 2025 года фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов о регулировании трудовой миграции. Пакет содержит ряд ограничений по трудовой миграции. Цель — сделать бессмысленным наем иностранных граждан на работу и акцентирование на местном трудовом ресурсе, чтобы деньги не уходили за рубеж, а оставались в экономике страны.

Выдворение нелегалов проблемы не решает Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Что касается Сочи, по данным ГУ ФССП России по Краснодарскому краю, за минувший год из Краснодарского края были депортированы около 1,5 тыс. нелегалов. Большинство выдворенных — граждане стран ближнего зарубежья. Сами кубанцы также нуждаются в работе с хорошей зарплатой, которую по станицам сложно найти.

— Я сама из Кущевской, — рассказывает Марина. — В Сочи работаю в кондитерской более пятнадцати лет. Начинала с посудомойщицы, сейчас получила квалификацию помощника кондитера. Так я оплачиваю кредиты на дом, на мебель, на бытовую технику. Недавно закрыла кредит сыну на образование. В станице нет работы с такой зарплатой, как в Сочи. Здесь я получаю налом ежедневно 4 тыс. рублей. Работа тяжелая с 09:00 и до 23:30 ежедневно и без выходных. Зато могу покрыть расходы своей семьи. Муж дома на хозяйстве. У него со здоровьем не очень и высокооплачиваемую работу не может найти. Сейчас работает водителем — 35 тыс. рублей в месяц. Сами понимаете, это сейчас не деньги. Два раза в год езжу на неделю домой. На больший срок хозяйка кафе не отпускает. Иначе, говорит, увольняйся. Приходится терпеть. У меня тетя здесь работает так же, как и я, но горничной. Пока не знаю, когда смогу вернуться домой. До пенсии еще 8 лет. Оформлена официально по минимальной ставке, остальное — «серая» зарплата. Так во многих местах в общепите Сочи. По образованию я зоотехник. Пока существовал совхоз, работала на свиноферме. Работа нравилась и, главное, была рядом с домом. Но сейчас совхозные земли раздали фермерам, а свиноводство и вовсе запретили. Поэтому только так приходится выживать.

Гюльчатай, открой личико

В кондитерской на центральной набережной Сочи более двух лет работает гражданка Туркменистана с экзотическим для русского уха именем Гульнора, которое местные адаптировали под Гулю. Гуля — нелегалка. Приехала в Сочи по турвизе более трех лет назад и осталась. Патент не приобретала. Более того, нужно менять паспорт по возрасту, но выехать на родину не может по понятным причинам. Приходится жить в Сочи без паспорта, без регистрации и без патента. На работу устраиваться так, чтобы выходить ежедневно, без выходных. Работает поваром в нескольких кафе посменно. Два дня в одном, два дня в другом. До этого работала сушистом в самом крупном торговом центре Сочи — «МореМолле». Жилье ей помогают снимать соотечественники, у которых есть патент. Вот так и кочует от одной «подруги» к другой, благо, что на чужбине все туркмены «братья» и «сестры».

В Россию нелегалкой приехать ее заставил развод с мужем. Дома найти такую работу, чтобы снимать жилье и жить на зарплату с двумя маленькими сыновьями и мамой, не смогла. У мужа другая семья, но он забрал ее детей. Чтобы их вернуть, ей надо купить квартиру и обеспечить определенный уровень дохода. В России, поработав без выходных несколько лет, она сможет накопить деньги на покупку у себя на родине квартиры и еще останется на мебель и на безбедную жизнь.

Такие, как Гуля, рассуждают примерно так: патент нужен, но по нему не сможешь трудоустроиться на ту работу, которую хочешь. Потом сам патент получить непросто. За ним надо ехать в Краснодар, а там очереди и это немалые затраты. Каждый месяц — платить налог за работу. Это еще дополнительные ощутимые расходы. И, кроме этого, регистрация по месту проживания тоже стоит денег, как и наемное жилье. При этом, даже если у мигранта все документы собраны, это не дает никакой гарантии, что у полиции не появятся к нему вопросы.

— Я работаю на Торговой галерее (центр Сочи), здесь много закусочных, где работают таджички. Их видно по отсутствию спецформы и колоритным нарядам. Во время одного из рейдов полиции по нелегалам хозяйка закусочной испугалась и заперла несколько таджичек в подвале, а сама уехала на такси. Женщины, долго просидев под замком, стали кричать. Освобождать их пришлось при помощи полиции, — рассказала продавец одного из магазинов Торговой галереи.

Директор одного из кафе на набережной говорит, что нанимать мигрантов с азиатских республик приходится, потому что сложно найти линейный персонал из местных. Повара, кухонные рабочие, лепщики полуфабрикатов — вакансии, на которые не идут сочинцы. Беженцев с Украины стало меньше. Из Краснодарского края тоже неохотно приезжают сейчас из-за цен на жилье. Предприниматель стоит перед выбором: либо закрыть кухню, любо взять «узбечку» на готовку и на лепку пельменей и вареников.

Таких предприятий в Сочи немало. Плюс открытой остается проблема «серых» зарплат и отказ в официальном трудоустройстве по причине высоких налогов.

— Мы очень нуждаемся в кондитере и оформителе тортов, — рассказывает владелица кондитерской. — На рынке мы более десятка лет. У нас свое маленькое производство. Но с кадрами проблема. Высококвалифицированным специалистам, а это, как правило, люди, которым далеко за тридцать, нужно официальное оформление. Но мы понимаем, что наше маленькое предприятие не вытянет такой налог. В итоге работаем с самозанятыми.

Айнур, или как ее называют на работе Аня, приехала в Сочи по патенту с надеждой найти мужа, перевезти сына и осесть. В Сочи первым делом зарегистрировалась на сайте знакомств и активно ходила на свидания в надежде на предложение руки и сердца. Но наивная не знала, что сочинские мужчины — особый вид. Не любят ответственность и слишком избалованы вниманием приезжих дам, чтобы жениться. За три года поменяла семерых мужчин, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Потом попыталась найти жениха в соседней Абхазии. Тоже промах. Работала сначала уборщицей в кафе, потом у богатой дамы сиделкой — смотрела за ее мамой. За это время поднакопила хорошую сумму. В итоге просто купила себе брак и по фиктивному браку прописалась, перевезла сына. Теперь решает проблему с жильем.

Ее подруги — две сестры, которых она привела на работу в кафе, где убирала, тоже хотели перевезти в Сочи свои семьи. Рассказывали, что до приезда на курорт работали в Турции. Услышали, что есть возможность переезда в Россию, решили попробовать, так как в своей республике сложные условия жизни.

— Это только вы, русские, возмущаетесь, что вам жить трудно в России, но это потому, что не знаете, как у нас в республике. Да, товары дешевые, но в пересчете на русские зарплаты и рубли. Не от хорошей жизни едем в Россию на заработки. Хочется переехать сюда на ПМЖ. Раньше можно было найти лазейку. Сейчас практически невозможно, — рассказала одна из сестер-туркменок Майя.

Обе в Сочи так и не смогли найти способ, чтобы остаться. Поработали пару лет в кафе и уехали на родину. Сказали, что будут пробовать переехать с семьями в Турцию.

Кадры надо воспитывать и хорошо платить

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Только за первое полугодие 2025 года на территорию РФ въехали более 5,48 млн граждан Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Китая и Кыргызстана, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФСБ в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Ужесточение законодательства в отношении трудовых мигрантов в РФ не слишком повлияло на миграционный поток. Напомним, что в феврале 2025 года был запущен «реестр контролируемых лиц», куда заносят нарушителей закона: попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. Несмотря на это, иностранцы всё равно едут в Россию. А российские работодатели берут трудовых мигрантов на работу, даже нелегалов.

По данным различных ведомств, в стране не хватает до 1,5 млн квалифицированных работников. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла нехватку рабочей силы главным вызовом для национальной экономики. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, совокупный дефицит кадров в России к 2030 году составит 2 млн человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков называет цифру 2,4 млн человек.

Александр Павлов, управляющий ресторанами Co-Co Chalet, Giorgio Suluguni, кофейни Co-Co Coffee и апарт-отеля Co-Co Viliage на Красной Поляне, подтвердил, что ощутимая проблема на курорте с кадрами действительно есть. Чтобы ее устранить, надо улучшать условия труда.

— Нам приходится предоставлять сотрудникам жилье и премировать в зарплатном фонде и в фонде человеческих отношений, — говорит он.

Но такое мнение далеко не у всех работодателей Сочи. В небольших закусочных, частных ресторанах, кафе, кондитерских ведется практика найма не по Трудовому кодексу, а за «серую» зарплату и иностранных трудовых мигрантов.

В конце декабря 2025 года в Сочи состоялось заседание рабочей группы по противодействию нелегальной занятости. В нем приняли участие представители административного ресурса и ряда спецслужб. На «ковер» вызвали работодателей, у которых в штате предприятия нашли нелегалов и тех, кто работает за «серую» зарплату. Проштрафившихся — более семи десятков.

Президент ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина говорит, что ситуация с кадрами ухудшается ежегодно на протяжении последних пяти лет. Основная причина — рост стоимости жилья, который не позволяет приезжим сотрудникам сохранить привычный уровень дохода.

Как уже говорила Городским медиа заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, наши законодатели закусили удила и соревнуются, кто кого обгонит в своих предложениях, одно другого ужаснее.

— Вот сейчас рассматривается законопроект (который, судя по всему, будет принят) о введении организованного набора рабочей силы. Если этот закон будет принят, у нас будут большие проблемы с кадровым обеспечением. Никакого экономического расчета и оценки на будущее, как это отразится на рынке труда, на потребностях работодателей, на ценах окончательного продукта, в создании которых участвуют мигранты, — ничего. Никаких оценок не делается!

Чудиновских уверена, что совершенно не просчитаны риски, в том числе коррупционные. Вся эта система квот и специальных приглашений предполагает риск формирования большого пула посредников. В конечном итоге число мигрантов будет сокращаться, дефицит рабочих рук — расти.