«Пойдут первыми на увольнение». Экономист — о том, кто попадет под сокращение в новом году

В зоне риска окажутся те, кому еще недавно платили большие деньги

312

Максим Марамыгин назвал специалистов, которые могут попасть под сокращения

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Россиян предупредили о массовых сокращениях в первой половине 2026 года. Экономист рассказал, каких специалистов будут увольнять в первую очередь и почему.

«Всё стало реагировать на ухудшившийся инвестиционный климат в стране, вызванный дорогим рублем и дорогими кредитами. На этом фоне компании увольняют каких-то работников. Целый ряд профессий может поехать вниз: маркетологи, аналитики. И, кстати говоря, производственный персонал в скором времени начнет страдать. Тем, кому платили безумные деньги в 2022–2023 годах, тоже пойдут первыми на увольнение», — заявил в интервью E1.RU профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

Эксперт утверждает, что в 2025 году у работников из разных специальностей уже начала снижаться зарплата. В качестве примера он привел IT-специалистов.

«У них рынок забирает искусственный интеллект. Они столько времени потратили на обучение искусственного интеллекта, и он сейчас просто съедает их. Нужны опытные айтишники, а они дорогие. А если у меня нет инвестпроекта, на хрен мне содержать дорогого айтишника? Я его уволю», — высказался экономист.

JayroslavMudryi
44 минуты
Марамыгин говорит словами Первого канала--ни о чем
Гость
35 минут
С дальнейшей экономической и технологической деградацией страны всё меньше будут нужны высококлассные специалисты. Минтруд спрогнозировал самыми востребованными специальностями швеи и слесаря. Для 21 конечно... не очень. Но учитывая состояние медицины, образования и авторынка, я бы добавил знахарей, гадалок и гаражных автомехаников.
Рекомендуем