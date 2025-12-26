«Пойдут первыми на увольнение». Экономист — о том, кто попадет под сокращение в новом году

Максим Марамыгин назвал специалистов, которые могут попасть под сокращения Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Россиян предупредили о массовых сокращениях в первой половине 2026 года. Экономист рассказал, каких специалистов будут увольнять в первую очередь и почему.

«Всё стало реагировать на ухудшившийся инвестиционный климат в стране, вызванный дорогим рублем и дорогими кредитами. На этом фоне компании увольняют каких-то работников. Целый ряд профессий может поехать вниз: маркетологи, аналитики. И, кстати говоря, производственный персонал в скором времени начнет страдать. Тем, кому платили безумные деньги в 2022–2023 годах, тоже пойдут первыми на увольнение», — заявил в интервью E1.RU профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

Эксперт утверждает, что в 2025 году у работников из разных специальностей уже начала снижаться зарплата. В качестве примера он привел IT-специалистов.