Ярославские зумеры рассказали, при каких условиях пойдут работать на завод — топ требований

Публикуем данные аналитиков Hh.ru

600
Ярославская молодежь готова работать на заводах, но только при комфортных условиях. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков Hh.ru и Level Group.

Исследование показывает: отношение молодежи к работе на предприятиях постепенно меняется. Традиционные ассоциации с грязью, шумом, монотонностью и низкой зарплатой сохраняются, но параллельно растет интерес к стабильности, современным технологиям и социальным гарантиям.

По данным опроса, 42% респондентов всё еще связывают заводы с грязью и опасностью, столько же — с однообразной работой, а 38% отмечают низкие зарплаты. Непрестижной работу на производстве считают 21%, а 16% видят в ней символ устаревших технологий. В то же время 30% молодых людей ценят стабильность, 29% — возможность видеть результат своего труда, 20% — социальный пакет, а 15% отмечают внедрение современных технологий и автоматизацию на предприятиях.

Пол и возраст влияют на восприятие работы на заводе. Мужчины чаще указывают на устаревшие технологии (21%) и непрестижность (18%), тогда как женщины чаще ценят социальный пакет (23%). Студенты колледжей и вузов сильнее ощущают грязь и шум (до 49%), тогда как молодые работники от 25 до 27 лет с опытом производства оценивают негативные факторы мягче и больше ценят стабильность и возможность видеть результат труда.

Большинство молодых ярославцев готовы работать на заводах при определенных условиях.

«91% молодых работников из Ярославской области согласились бы работать на заводах, но только при условии комфортных условий труда. Для них „завод мечты“ — это, прежде всего, чистота и порядок (64%), современное здание с большим количеством естественного света и высокими потолками (59%) и столовая или кафе с качественным питанием (54%)», — уточняют аналитики Hh.ru.

Кроме того, важны зеленые зоны (27%), стильный дизайн, похожий на IT-офис (21%), ИИ-помощники (18%) и удобные зоны отдыха (18%).

Что мешает молодежи идти на производство?

На препятствия к работе на производстве молодежь указывает прямо: 55% не нравится «совковая» атмосфера, 52% — удаленность от города и транспорта, 48% — плохая экология и устаревшее оборудование, а 38% — отсутствие нормальных столовых и зон отдыха. Каждый четвертый респондент отмечает чувство изоляции от «цивилизации».

Таким образом, обновление инфраструктуры и создание современных комфортных условий на предприятиях способны привлечь молодых специалистов на производство.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
8
Гость
59 минут
Вы у рабочих спросите про условия труда, производственные отношения, профсоюзы и соцпакет и все встанет на свои места.
Гость
1 час
Давайте подождем еще десяток другой лет и посмотрим, какие заводы построят эти самые зумеры. Потом сравним их запросы было-стало.
Читать все комментарии
