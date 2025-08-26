После миллионных зарплат ищут работу таксистов и курьеров? Почему айтишники стали резко не нужны на рынке

Суперпрофи будут нужны всегда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Слово «айтишник» в последние годы было синоним кадровой стабильности и высоких доходов. Но, похоже, все меняется. Как на Западе, так и в России. Западный IT-рынок уже столкнулся с серьезным кризисом перенасыщения, вынуждая многих специалистов пересматривать свои карьерные ожидания. Компании «замораживают» наем, а вчерашние выпускники вузов испытывают трудности с поиском работы. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Главная причина кризиса на Западе — перенасыщение рынка IT-специалистами. Плюс, конечно, нейросети: компании уже передают им многие задачи низового уровня. И это уже приводит к «заморозке» найма: бизнес не спешит увеличивать штаты, ожидая технологического перелома.

Короче, пузырь лопнул: зарплатные ожидания айтишников остаются высокими, но реальная потребность в массовом найме снижается, пишет The New York Times. Айтишники вместо обещанных миллионов оказываются на бирже труда и вынуждены подрабатывать, кем угодно — от таксистов до клинеров. Некоторые, не дожидаясь такой печальной участи, сразу уходят из вузов и начинают собственное дело.

Но так на Западе. А как в России?

— В России падение спроса на IT-специалистов тоже стало очевидным фактом, — говорит в беседе с MSK1.RU директор по информационным технологиям, основатель Академии ИТ-менеджмента IPWK Алексей Карпунин. — На российском рынке ощущается резкое перенасыщение кадрами, особенно среди специалистов начального и среднего уровня. Количество вакансий стремительно снижается, а число откликов на каждую из них достигает рекордных значений — порой до двухсот резюме на одно место.

В этих условиях работодатели становятся значительно более избирательными и ориентируются в первую очередь на сильных инженеров (спрос на сильных разработчиков, опытных инженеров инфраструктуры и безопасников по-прежнему высок). Так же спрос опережает предложения для специалистов по искусственному интеллекту и разработчиков.

— И как вы думаете, это какой-то временный сбой? Может, через пару лет все восстановится, и спрос на айтишников снова пойдет вверх?

— Нет, это не временный сбой! — говорит Карпунин. — Это процесс поиска новой точки равновесия: рынок стремится к балансу между качеством, стоимостью и востребованностью создаваемых решений. В ближайшей перспективе именно сильные специалисты будут оставаться востребованными, тогда как большинству придется столкнуться с жесткой конкуренцией и пересмотром своего места в профессии.

— А ведь сразу после пандемии реклама многих вузов убеждала: высокий спрос на айтишников — это навсегда, отдавайте детей учиться на IT.

— Так вот, главная причина нынешнего кризиса как раз и кроется в перенасыщении рынка. Количество выпускников онлайн-курсов и вузов без реального опыта работы продолжает стремительно расти, тогда как эффективность затрат на разработку для компаний снижается.

Особенно, кстати, ярко это проявляется в корпоративной среде: дорогостоящий функционал, разрабатываемый большими усилиями, часто оказывается невостребованным. Как правило, пользоваться им начинают лишь 3–5% аудитории, тогда как основной базовый функционал востребован почти всеми пользователями. В итоге значительная часть инвестиций уходит на функции, которые не приносят бизнесу ожидаемой отдачи.

— А насколько «виноваты» в этом падении спроса на айтишников нейросети? Они уже начали отбирать рабочие места у живых людей?

— Нет, нейросети никого не вытесняют, — говорит президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров. — Потому что сама по себе нейросеть пока не работает. Это не серебряная пуля, это ассистент. Очень качественный ассистент, может быть, который может брать на себя большое количество рутинной работы. Но так или иначе полностью заменить человек нейросеть пока не в состоянии. Поэтому упал спрос, например, на junior — то есть айтишников самого начального уровня, которые делали какую-то совершенно рутинную работу или тестировали что-то простое. В общем, делали то, что легко передается нейросетям.

Ну, это точно так же, как, например, появление 1С не уничтожило бухгалтерию. Но при этом количество бухгалтеров, которые заняты внутри корпорации, сильно снизилось. Ведь большинство из них бухгалтерами-то и не были, а просто вбивали цифры в компьютер. И при этом всего лишь числились по штатному расписанию бухгалтерами.

В общем-то, в сфере IT тоже достаточно много людей, которые вроде как вот где-то там в IT, но имеют примерно такое же отношение к авиации, как уборщица в Шереметьево.

— Но возможен сценарий, как в голливудских фильмах: рано или поздно искусственный интеллект начнет все же «подсиживать» живых людей?