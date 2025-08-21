«Принято решение»: на крупном заводе в Ярославской области пройдет сокращение

В Ярославской области сократят сотрудников завода Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области проведут сокращение. Информацию об этом 76.RU подтвердили на самом предприятии.

Там рассказали, что обеспечение экономической эффективности работы каждого предприятия Объединенной судостроительной корпорации, куда входит «Вымпел», является важнейшей задачей корпорации.

«В рамках этого определяется оптимальная штатная численность соответствующего завода. Достройка заказов на „Вымпеле“ финансово обеспечена в полном объеме. Решение о размещении на нем новых заказов будет приниматься корпорацией исходя из экономической целесообразности», — рассказали на предприятии.

То есть, сейчас у завода достаточно сил и средств, чтобы справиться с поступающими заказами. По всей видимости, это касается и количества сотрудников. В «Вымпеле» не раскрывают данные о том, сколько именно ставок сократят. Упоминают лишь, что людям предлагают места на других предприятиях корпорации.

«В связи с этим принято решение о сокращении части сотрудников судостроительного завода „Вымпел“. Корпорация и руководство завода принимает необходимые меры для трудоустройства высвобождаемых работников. Всем сотрудникам предлагаются альтернативные вакансии на предприятиях Объединенной судостроительной корпорации, соответствующие их квалификации и опыту», — уточнили в «Вымпеле».

Ранее журналисты РБК сообщали, что во время первого этапа могут быть уволены не меньше 5% сотрудников «Вымпела». По словам источника РБК на предприятии, уведомления о сокращении уже получили не меньше 30 человек.

На заводе рассказали, что предприятие и корпорация выполнят все свои обязательства по социальным гарантиям и компенсациям. То есть, сотрудники, попавшие под сокращение, получат положенные им выплаты.