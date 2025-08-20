Власти утвердили правила командировок: как нужно ездить по работе и какие нюансы важно соблюдать

Продолжительность поездки устанавливает работодатель Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России с 1 сентября вступят в силу новые правила, объясняющие, как работники могут ездить в служебные командировки. Нововведения касаются как поездок внутри страны, так и зарубежных командировок.

Согласно постановлению правительства, продолжительность поездки сотрудника устанавливает работодатель. В этом вопросе обязательно учитывается объем и сложность поставленных сотруднику задач.

Датой отправления транспортного средства (поезда, самолета, автобуса и т. д.) из населенного пункта, где работает сотрудник, считается день начала командировки. День, когда сотрудник возвращается из служебной поездки, является окончанием командировки. Стоит знать, что если аэропорт или вокзал находятся за пределами города, то затраченное время на дорогу включается в длительность командировки.

Когда сотрудника отправляют в командировку, то обязательно выдают ему аванс, который покрывает расходы на транспорт и проживание, а также другие нужды, связанные с поездкой. Каждый день нахождения в командировке работнику начисляются суточные. В них также включают выходные и праздничные дни.

При этом суточные начисляются в валюте исходя из того, в какой стране находится сотрудник. Также за сотрудником сохраняется его средний заработок на весь период командировки.

Если работник находится в служебной поездке за границей, то компания оплачивает все связанные с выездом формальности: изготовление загранпаспорта, визу, консульские сборы и страховку.

После возвращения из командировки, сотрудник обязан в течение трех рабочих дней сдать авансовый отчет об израсходованных средствах и приложить подтверждающие документы, в том числе о проживании, проезде и других служебных тратах.

Новое положение заменяет предыдущее, которое действовало в России с 2008 года. В нынешней редакции заменили некоторые формулировки и сократили пункты положения. Теперь работу над изменением этого закона будут проводить регулярно. Прежний документ был бессрочным, а новый будет действовать до 1 сентября 2031 года, после чего его проверят на актуальность.

Работодателям в связи с изменениями придется поменять свои локальные нормативные акты, в которых есть отсылки к прежнему положению.