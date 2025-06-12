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Пока все отдыхали, другие смогли заработать: как оплачивается работа в праздники

Мини-каникулы для россиян продлятся четыре дня

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2 комментария
Не все россияне могут наслаждаться выходным в праздники | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНе все россияне могут наслаждаться выходным в праздники | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Не все россияне могут наслаждаться выходным в праздники

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Для многих россиян начались длинные выходные в честь Дня России. Но тем, кому приходится работать, не стоит отчаиваться. Для них предусмотрена повышенная оплата труда. Подробнее об этом рассказали в Роструде.

День России — государственный праздник. В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, которая провозглашала приоритет российской конституции над законами Союза. Документ заложил основы дальнейших реформ и Конституции РФ. Вначале этот праздник стали называть Днем независимости. Современное название 12 июня получило лишь в июне 1998 года. Подробнее о празднике можно почитать в материале.

Россиянам, получающим оклад, работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, отметили в Роструде. Для тех, кто находится на сдельной оплате, расчет производится по двойным сдельным расценкам. Такой же бонус получат и сотрудники, чей труд оплачивается по тарифам. Им полагается оплата не менее чем в двойном размере от их стандартной тарифной ставки.

Вместо повышенной оплаты сотрудник может потребовать дополнительный выходной. Его можно использовать в течение года или присоединить к отпуску.

Небольшие летние каникулы продлятся с 12 по 15 июня. Такой подарок россияне получили в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Более того, 11 июня можно было уйти с работы на час раньше. По правилам перед праздником идет сокращенный рабочий день. А 13 июня стало выходным благодаря переносу 8 марта. Этот праздник выпал на субботу и дополнительный день отдыха перенесли как раз на ближайшую пятницу, 13 июня. 

Следующих длинных выходных придется ждать до ноября. 4 ноября россияне будут отмечать День народного единства.

 

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
Грамотами и отпуском зимой?
Гость
41 минута
Я тоже заработал эти деньги, просто я купил на них себе свободное время. Поэтому я в праздники и отдыхаю.
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