Совместитель будет прав. Конституционный суд и Госдума вступились за тех, кто трудится на нескольких работах

Подработку в стране ищет почти каждый Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Права совместителей в России решили защитить. Госдума примет пакет поправок к Трудовому кодексу, авторами которых стало российское правительство. По совместительству сейчас работает, по оценкам Росстата, около 1 процента всех занятых россиян — это ни много ни мало уже более 600 тысяч человек. Причем такая форма работы становится всё более популярной: у нас то пандемия, то кадровый кризис.

Впрочем, реальное число совместителей, скорее всего, намного больше. Недавний опрос Superjob доказывает: почти каждый четвертый россиянин (24%) имеет дополнительную работу. Причем искать дополнительные источники заработка заставляет именно низкий уровень дохода на основной работе (менее 50 тысяч рублей). Лишь 17% открыто сообщают о своей подработке основному работодателю. Остальные 7% предпочитают держать информацию о втором месте работы в секрете. Причем участники опроса с доходом более 100 тысяч рублей также чаще предпочитают хранить свои подработки в секрете.

Пакет поправок «в защиту совместителей» появился на рассмотрении Госдумы не случайно, рассказывает MSK1.RU председатель независимого профсоюза «Новый Труд» Дарья Митина.

— Эта норма родилась не в депутатских кабинетах, не в кабинетах чиновников, не внесена Минтрудом. Постановил ее распространить Конституционный суд, — говорит Митина. — Нашелся настойчивый человек, который, подавая иски, дошел до Конституционного суда и добился рассмотрения дела в свою пользу.

Речь о жителе Карелии Вячеславе Сергееве, работнике центра соцобслуживания, который трудился по совместительству. Он попал под сокращение штатов в 2021 году, однако получил выходное пособие в размере 1-го месячного заработка. Если бы Сергеев работал не по совместительству, то ему полагалась бы выплата за 6 месяцев (это на Крайнем Севере) или за 3 месяца (в любом другом регионе).

Сергеев через суды добивался, чтобы ему заплатили выходное пособие по полной. Сначала Муезерский райсуд Карелии, а затем и Третий кассационный суд (Санкт-Петербург) отказали. Тогда настойчивый истец добрался до Конституционного суда, который в прошлом ноябре вынес окончательное решение: ст. 318 Трудового кодекса (определяет порядок выплаты компенсаций работникам) должна касаться всех, в том числе совместителей.

В постановлении Конституционного суда, которое изучил MSK1.RU, говорится, что неравенство в правах совместителей и «основных» работников «создает предпосылки нарушения конституционного принципа равенства при реализации конституционного права свободно распоряжаться своими возможностями к труду».

— Раньше люди при увольнении либо вообще не получали компенсацию, либо получали в уменьшенном размере. Так что решение Конституционного суда можно только приветствовать. Это очень логичный и позитивный факт, — говорит Митина. — Речь идет о правах сотен тысяч людей. Есть люди, которые имеют дополнительный доход, работают по гражданско-правовым договорам (ГПХ), и они под эту норму не попадут. Чтобы получить выплаты, нужно становиться на учет в государственную службу занятости — это обязательное условие. И не факт, что люди будут это делать. Вполне возможно, они на учет не встанут — просто будут искать другую работу. Но тем не менее у них появилось это право.

— Новая норма не просто закрепит дополнительные социальные гарантии, — говорит председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Это могло бы дать работникам больше уверенности в завтрашнем дне, снижая риск внезапной потери работы. Думаю, особенно усилятся гарантии для определенных категорий сотрудников, таких как родители с детьми или лица предпенсионного возраста.

— Решение Конституционного суда — это еще один сигнал для работодателей о необходимости тщательного планирования кадровой политики и соблюдения трудового законодательства, — говорит руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова. — Правда, думаю, ожидать существенного влияния этих поправок на рынок труда не стоит, так как численность работающих по совместительству не так велика. Зато есть вероятность того, что работодатели могут начать переоформлять своих сотрудников как самозанятых, чтобы избежать дополнительных выплат и обязательств. И это может привести к потерям по налогооблагаемой базе.