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Работа Зарплаты до 170 тысяч: назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ярославле

Зарплаты до 170 тысяч: назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Ярославле

Публикуем топ-5 выгодных предложений на рынке труда

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1 комментарий

В Ярославле озвучили, кто может заработать 170 тысяч в месяц

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Ярославле. Свежий топ-5 выглядит следующим образом.

Водитель погрузчика

Зарплату до 170 тысяч рублей в Ярославле готовы платить водителю погрузчика на складе известной продуктовой сети. В обязанности сотрудника будет входить управление погрузочно-разгрузочной техникой, обеспечение бесперебойной работы и сохранности продукции при погрузочно-разгрузочных работах. Главное требование — наличие удостоверения на право управления электроштабелером мощностью свыше 4 кВ.

Выплата зарплаты предусмотрена два раза в месяц. Она будет состоять из базовой части и премии за количество выполненных операций.

В компании обещают официальное оформление, несколько вариантов графика работы, обучение, бесплатное комплексное питание, доставку на смену и со смены служебным транспортом.

Врач — стоматолог-терапевт

Стоматологическая клиника ищет врача. Платить ему готовы от 100 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы от одного года и действующий сертификат специалиста.

Сотруднику предлагают официальное трудоустройство, современный кабинет для работы, возможность профессионального обучения и сменный график работы.

Специалист по экономической безопасности

Ярославское предприятие ищет в штат специалиста по экономической безопасности с зарплатой от 95 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь высшее юридическое образование и опыт работы от трех лет.

В его обязанности будет входить выявление и прогнозирование внешних и внутренних угроз и рисков для предприятия, проверки производственной, административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности подразделений, проведение экономических расследований, проверка кандидатов при трудоустройстве и другое.

Компания обещает официальное оформление, выплату зарплаты два раза в месяц, график работы 5/2, ежегодную индексацию зарплаты, 13-ю зарплату.

Водитель

Компании, занимающейся грузовыми перевозками, требуется водитель категории Е. Ему готовы платить 90–130 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить своевременная и качественная доставка грузов, бережное отношение к транспорту, работа с сопроводительной документацией.

Водителю обещают официальное трудоустройство, выплату заработной платы 2 раза в месяц.

Менеджер по ипотечному кредитованию

Банк ищет менеджера по ипотечному кредитованию с зарплатой от 85 тыс. рублей. Его обязанностью будет активное привлечение партнеров к сотрудничеству, проведение презентаций по ипотечному сервису и продуктам банка, первичное консультирование клиентов по ипотечным продуктам.

Требуется сотрудник с опытом работы от 1 года. Зарплата будет состоять из оклада и неограниченной премии. Работодатель обещает оформление по ТК РФ с первого дня, график работы 5/2 с 09:00 до 18:00, возможность развития, обучения, финансовую поддержку отдыха, бесплатный ДМС.

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Комментарии
1
Гость
26 минут
А где же сварщики и айтишники с зарплатой в 250?
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