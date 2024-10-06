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Работа «Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет

«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет

Спикер признался, что может уволить часть сотрудников, но никогда не откажется от мягкой бумаги в санузле

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1 комментарий

Артемий Лебедев прочитал лекцию о туалете

Артемий Лебедев побывал в Екатеринбурге. Он выступил там на форуме 100+ TechnoBuild и прочитал лекцию о развитии малых городов. Особое внимание, как подметил E1.RU, дизайнер и популярный блогер уделил офисам, а точнее — их туалетам.

По мнению дизайнера, именно уборная является главным местом на любом предприятии. Внешний вид санузла напрямую указывает то, как компания относится к сотрудникам. Приводим рассуждения Артемия Лебедева на эту тему целиком. Далее — от первого лица.

Туалет — это самая главная вещь на свете. Мы там все проводим некоторое количество времени в течение дня. Это самое интимное, самое нежное, самое наше пространство. На которое традиционно почему-то люди всегда забивают. Это очень грустно. У меня был такой клиент, у которого был большой завод. И заводоуправление — здание для начальства. Там сидят главный маркетолог, главный инженер, директор, владелец, акционер. И так далее. Я к ним прихожу.

<p>Артемий Лебедев</p><p>Артемий Лебедев</p>

Посещение любого предприятия начинаю с туалета, потому что это ключ к пониманию вообще всего на свете.

Я захожу туда и вижу не то, что там нет отдельных помещений. Это просто стенки, как в школьном туалете, из картинок в интернете. Даже не в каждом школьном туалете такие есть. Такие — 1,5 метра — кирпичные стенки. И нет дверей. Просто отсеки, как будто там коровы стоят.

И здесь — директор по маркетингу, здесь — акционер. Их ничего не смущает, потому что они привыкли так всю жизнь. Выросли в какой-то деревне. Там всё хорошо, всё понятно. Я говорю: «Ребят, вы понимаете, что если в этом месте у вас вот так… Вы нашли деньги для того, чтобы нанять нашу студию, и не нашли деньги, чтобы повесить дверь в туалет».

Весь монолог Артемия Лебедева записали на видео

А еще лучше — достроить стенку до потолка. А еще лучше — сделать хороший ремонт, звукоизоляцию, пустить там музыку, повесить трехслойную туалетную бумагу, поставить мицеллярную воду. Сделать мыло трех видов, чтобы было приятно, вкусно и ароматно. Сделать жопомоечку отдельную. Ну, короче, чтобы было по-человечески. Чтобы тот, кто туда зашел, почувствовал максимальное уважение к себе. Чтобы человек понял, как можно по-человечески относиться вообще к людям. Если он окажется в этой ситуации, то он и на работе будет себя по-другому чувствовать.

<p>Артемий Лебедев</p><p>Артемий Лебедев</p>

А если вы ему обеспечите вот это, просто очко в стойле, то человек будет так же к работе относиться. И никак по-другому иначе не будет.

Он может потерпеть вашу работу только по каким-то там причинам. И свалит при первой же возможности в то место, где будет по-человечески. У меня был очень простой принцип. И есть. На работе должно быть лучше, чем дома.

Звучит, может быть, непривычно, хотя на самом деле в этом нет ничего сложного. На работе у нас есть кофейная машина и работает бариста каждый день. Вот дома хрен ты себе такое обеспечишь. На работе лучше, чем дома. Потому что каждый день бариста тебе делает: хочешь — раф, хочешь — капучино, хочешь — кортадо, хочешь — пикколо — всё что угодно. 20 видов молока любого. Назови — оно у нас есть. Просто чтобы ты вообще ни о чём не думал. Чтобы всё, что тебе пришло в голову, всё было на работе.

Сам форум был посвящен строительной отрасли

В самый лютый кризис, когда был просто кризичелло, мы уволили половину людей или отправили их домой, потому что все мировые финансовые рынки рухнули. Но абсолютно всегда должна быть трехслойная туалетная бумага. Не важно, что [происходит].

<p>Артемий Лебедев</p><p>Артемий Лебедев</p>

Лучше мы уволим половину сотрудников, но бумага должна быть такая, чтобы было приятно попочке. Потому что это основа человеческого самоуважения.

Вот если бы у меня был выбор уволить половину людей или повесить бумагу «54 метра» — конечно, уволить людей.

Те, кто остался, должны получать максимальное ощущение того, что человеческое достоинство сохранено.

Полное видео с выступления Артемия Лебедева на форуме в Екатеринбурге смотрите тут.

Согласны с автором?
Да, туалет — это очень важно
Нет, зарплата важнее, чем туалет

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Комментарии
1
Гость
37 минут
Абсолютно прав
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