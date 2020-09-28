«Сбил торчащей палкой»: под Ярославлем грузовик наехал на дедушку-велосипедиста

На трассе Ярославль — Углич фура сбила дедушку на велосипеде
Вчера в Ярославской области фура сбила 73-летнего велосипедиста. ЧП произошло на трассе Ярославль — Углич. Водитель большегруза, видимо, забыл, что из его автомобиля выпирает на несколько метров длинный брусок, и зацепил им на скорости пенсионера.
Видео: «Подслушано|Углич» / Vk.com
— Сбил его торчавшей палкой с трала. Вызвал скорую. Когда уезжал, он был еще жив, — пишет очевидец в группе «Подслушано | Углич».
В полиции уточнили, что дедушку отвезли в больницу.
Напомним, около месяца назад в Рыбинске рейсовый автобус задавил еще одного велосипедиста. Тогда мужчина скончался на месте.