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Тема дняМассовое ДТП под Ярославлем. Есть погибшие

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«Сбил торчащей палкой»: под Ярославлем грузовик наехал на дедушку-велосипедиста

Видео с места ДТП

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ДТП произошло 27 сентября под Ярославлем&nbsp;

ДТП произошло 27 сентября под Ярославлем 

На трассе Ярославль — Углич фура сбила дедушку на велосипеде

Вчера в Ярославской области фура сбила 73-летнего велосипедиста. ЧП произошло на трассе Ярославль — Углич. Водитель большегруза, видимо, забыл, что из его автомобиля выпирает на несколько метров длинный брусок, и зацепил им на скорости пенсионера.

Видео: «Подслушано|Углич» / Vk.com

— Сбил его торчавшей палкой с трала. Вызвал скорую. Когда уезжал, он был еще жив, — пишет очевидец в группе «Подслушано | Углич».

В полиции уточнили, что дедушку отвезли в больницу.

Напомним, около месяца назад в Рыбинске рейсовый автобус задавил еще одного велосипедиста. Тогда мужчина скончался на месте.

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ДТПвелосипедист
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