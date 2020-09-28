«Сбил торчащей палкой»: под Ярославлем грузовик наехал на дедушку-велосипедиста

— Сбил его торчавшей палкой с трала. Вызвал скорую. Когда уезжал, он был еще жив, — пишет очевидец в группе «Подслушано | Углич».



В полиции уточнили, что дедушку отвезли в больницу.

Напомним, около месяца назад в Рыбинске рейсовый автобус задавил еще одного велосипедиста. Тогда мужчина скончался на месте.