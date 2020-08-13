«Пазики носятся как ошалелые»: в Рыбинске рейсовый автобус задавил велосипедиста

— На этих пазиках носятся как ошалелые! — пишет Вячеслав Александрович.

— Я не знаю, что с водителями этих пазиков. Едешь спокойно по обочине — все на расстоянии проезжают, а пазики впритык. Два раза там чуть не сбили, — рассказал Александр Сменцарёв.

Ранее мы писали о нескольких инцидентах, связанных с перевозчиком, который сбил велосипедиста. Тогда скандал с межмуниципальными автобусами разгорелся зимой, когда начали менять перевозчиков, и вместо больших автобусов стали появляться маленькие, похожие на маршрутки. Начались перебои с расписанием, и посыпались жалобы на условия во время поездки. Жаловались также и на то, что не все водители вообще знают дорогу.

Напомним, что сегодня случилось несколько серьезных ДТП. В Заволжском районе Ярославля сегодня утром иномарку намотало на столб. А вот на проспекте Фрунзе, в районе пересечения с Московским проспектом, на обочину вылетел легковой автомобиль и перевернулся.