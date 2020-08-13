«Пазики носятся как ошалелые»: в Рыбинске рейсовый автобус задавил велосипедиста

В Рыбинске рейсовый автобус задавил велосипедиста
Сегодня утром в Рыбинске произошло смертельное ДТП. На Переборском тракте рейсовый автобус, двигающийся по маршруту Железнодорожный вокзал — Каменники, сбил человека, ехавшего на велосипеде.
— ДТП произошло около 8 часов 20 минут, — сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области. — По предварительной информации, 23-летний водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на неустановленного велосипедиста. Тот скончался на месте до приезда скорой помощи.
Местные жители часто жалуются на водителей рейсовых автобусов, что те постоянно нарушают ПДД и подвергают риску жизни других участников дорожного движения.
— На этих пазиках носятся как ошалелые! — пишет Вячеслав Александрович.
— Я не знаю, что с водителями этих пазиков. Едешь спокойно по обочине — все на расстоянии проезжают, а пазики впритык. Два раза там чуть не сбили, — рассказал Александр Сменцарёв.
Ранее мы писали о нескольких инцидентах, связанных с перевозчиком, который сбил велосипедиста. Тогда скандал с межмуниципальными автобусами разгорелся зимой, когда начали менять перевозчиков, и вместо больших автобусов стали появляться маленькие, похожие на маршрутки. Начались перебои с расписанием, и посыпались жалобы на условия во время поездки. Жаловались также и на то, что не все водители вообще знают дорогу.
Напомним, что сегодня случилось несколько серьезных ДТП. В Заволжском районе Ярославля сегодня утром иномарку намотало на столб. А вот на проспекте Фрунзе, в районе пересечения с Московским проспектом, на обочину вылетел легковой автомобиль и перевернулся.