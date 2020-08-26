Внучка умершей от бешенства женщины назвала враньем заявление Ярославской облдумы

Внучка умершей от бешенства ярославны рассказала, как шло лечение
Вчера на заседании Ярославской облдумы рассказали, что в регионе от бешенства умерла
В облдуме отметили, что в смерти женщины виновата она сама. Мол, поздно обратилась за медицинской помощью. Однако у родственников бабушки на этот счет другое мнение.
— У бабушки была самая серьезная рана из всех пострадавших, укус зашивали. Я вместе с ней поехала в больницу в день укуса. Мы сидели с другими пострадавшими в коридоре больницы. Первый укол бабушке сделали
Девушка говорит, что все данные о дате явки, а также о регулярности уколов сохранены в карточке пенсионерки, которая хранится в тутаевской ЦРБ.
— Не понимаю, зачем кому-то нужно врать о том, что моя бабушка поздно обратилась за помощью, — сказала Анастасия.
Напомним, тогда лиса покусала двух мужчин и трёх женщин. Бешеное животное отловила охотничья собака.