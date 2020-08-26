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Внучка умершей от бешенства женщины назвала враньем заявление Ярославской облдумы

Девушка рассказала, как всё было на самом деле

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Пенсионерка умерла после пятого укола от бешенства

Пенсионерка умерла после пятого укола от бешенства

Внучка умершей от бешенства ярославны рассказала, как шло лечение

Вчера на заседании Ярославской облдумы рассказали, что в регионе от бешенства умерла 78-летняя женщина. Пенсионерку 1 июля укусила бешеная лиса. К слову, в тот день жертвами животного стали аж пять жителей Тутаевского района.

В облдуме отметили, что в смерти женщины виновата она сама. Мол, поздно обратилась за медицинской помощью. Однако у родственников бабушки на этот счет другое мнение.

— У бабушки была самая серьезная рана из всех пострадавших, укус зашивали. Я вместе с ней поехала в больницу в день укуса. Мы сидели с другими пострадавшими в коридоре больницы. Первый укол бабушке сделали 1 июля, второй — 3 июля, третий — 7 июля, потом 14-го. После пятого укола, который сделали 30 июля, бабушке стало плохо. Ещё в первый день нам начали твердить, что «бешенство не лечится», — рассказала 76.RU внучка бабушки Анастасия.

Девушка говорит, что все данные о дате явки, а также о регулярности уколов сохранены в карточке пенсионерки, которая хранится в тутаевской ЦРБ.

— Не понимаю, зачем кому-то нужно врать о том, что моя бабушка поздно обратилась за помощью, — сказала Анастасия.

Напомним, тогда лиса покусала двух мужчин и трёх женщин. Бешеное животное отловила охотничья собака.

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Ярославльбешенство
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