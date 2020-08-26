Внучка умершей от бешенства женщины назвала враньем заявление Ярославской облдумы

Вчера на заседании Ярославской облдумы рассказали, что в регионе от бешенства умерла 78-летняя женщина. Пенсионерку 1 июля укусила бешеная лиса. К слову, в тот день жертвами животного стали аж пять жителей Тутаевского района.

В облдуме отметили, что в смерти женщины виновата она сама. Мол, поздно обратилась за медицинской помощью. Однако у родственников бабушки на этот счет другое мнение.