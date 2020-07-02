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«Кидалась хаотично»: в Ярославской области неадекватная лиса покусала пять человек

Животное проверяют на бешенство

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В Тутаевском районе лиса покусала пять человек

В Тутаевском районе лиса покусала пять человек

ЧП произошло в Тутаевском районе Ярославской области 1 июля. Здесь дикая лиса покусала пять человек.

— В поселке Фоминское бешеная лисица покусала людей. Инцидент случился на территории школы. Животное проявило агрессивность, кидалось на людей и хаотично перемещалось, из-за чего у жителей сложилось впечатление, что лис несколько. В итоге к проблеме подключили охотоведов. Лису ликвидировали. Других животных не нашли, — написали в группе «Тутаев Сегодня» в сети «ВКонтакте».

В областном департаменте здравоохранения подтвердили — к медикам обратились пять пострадавших.

— Покусано 5 человек — два мужчины и три женщины. Им в приёмном покое ввели антирабическую вакцину, — сообщили в Тутаевской ЦРБ.

Люди сообщили об опасном звере в ЕДДС Тутаевского района. Оттуда информацию передали в Чебаковское охотхозяйство.

— В оперативном порядке на место происшествия выехал егерь, — сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой.

Ветеринары отправили пробы биоматериала лисы в лабораторию на проверку на бешенство.

Кроме того, сегодня утром, 2 июля, из Фоминского вновь сообщили о том, что ещё одна лисица забрела в посёлок. На место выехали специалисты для проверки информации.

Специалисты напомнили, что главное правило поведения при встрече с обитателями леса — не приближаться к животному. Часто из-за любопытства люди пытаются погладить или покормить дикое животное, другие хотят с ним сфотографироваться. Это всегда огромный риск для человека. Следует избегать контакта с животным.
О появлении животного в населенном пункте следует незамедлительно сообщать специалистам по телефону горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8 920 142-30-66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

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