«Кидалась хаотично»: в Ярославской области неадекватная лиса покусала пять человек

— Покусано 5 человек — два мужчины и три женщины. Им в приёмном покое ввели антирабическую вакцину, — сообщили в Тутаевской ЦРБ.



Люди сообщили об опасном звере в ЕДДС Тутаевского района. Оттуда информацию передали в Чебаковское охотхозяйство.



— В оперативном порядке на место происшествия выехал егерь, — сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — К моменту приезда животное было отловлено охотничьей собакой.



Ветеринары отправили пробы биоматериала лисы в лабораторию на проверку на бешенство.



Кроме того, сегодня утром, 2 июля, из Фоминского вновь сообщили о том, что ещё одна лисица забрела в посёлок. На место выехали специалисты для проверки информации.



Специалисты напомнили, что главное правило поведения при встрече с обитателями леса — не приближаться к животному. Часто из-за любопытства люди пытаются погладить или покормить дикое животное, другие хотят с ним сфотографироваться. Это всегда огромный риск для человека. Следует избегать контакта с животным.

О появлении животного в населенном пункте следует незамедлительно сообщать специалистам по телефону горячих линий: (4852) 78-61-62, 40-19-15, 8 920 142-30-66, либо в полицию по телефону 102 или по единому номеру телефона экстренных служб 112.

