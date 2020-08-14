Легковушка выскочила с обочины: появилось видео страшного ДТП с мотоциклистом в Ярославле

Появилось видео аварии с мотоциклом на ЮЗОД в Ярославле
Вчера в 16:50 в Ярославском районе произошло лобовое столкновение мотоцикла с легковушкой. Авария случилась на юго-западной окружной дороге.
Видео: АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал / vk.com
— Мотоцикл столкнулся с легковушкой «Чери». В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла доставлен в больницу, мужчина нуждается в амбулаторном лечении, — прокомментировали в полиции Ярославской области.
В соцсетях пользователи выдвигали разные версии, почему произошла авария. Спустя сутки появилось видео момента столкновения. На кадрах заметно, что водитель легковушки пытался развернуться, выезжая с обочины на дорогу. Мотоциклист же просто не успел затормозить перед выскочившим автомобилем.
Напомним, недавно стало известно, что состояние мотоциклиста, который 6 июля попал в жуткое ДТП на перекрестке улиц Городской Вал и Свободы, ухудшилось. Молодого человека перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.