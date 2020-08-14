Легковушка выскочила с обочины: появилось видео страшного ДТП с мотоциклистом в Ярославле

— Мотоцикл столкнулся с легковушкой «Чери». В результате ДТП 37-летний водитель мотоцикла доставлен в больницу, мужчина нуждается в амбулаторном лечении, — прокомментировали в полиции Ярославской области.

В соцсетях пользователи выдвигали разные версии, почему произошла авария. Спустя сутки появилось видео момента столкновения. На кадрах заметно, что водитель легковушки пытался развернуться, выезжая с обочины на дорогу. Мотоциклист же просто не успел затормозить перед выскочившим автомобилем.

